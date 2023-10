Top-Form: Dortmunds Brandt spielte zuletzt groß auf, war in jedem der letzten sieben Ligaspiele an einem Tor beteiligt (drei Treffer, vier Vorlage). Der 27-Jährige war aber für das heutige Spiel ebenso fraglich wie Ryerson und Can - und alle drei stehen nicht in der Anfangself, bei Brandt und Ryerson reichte es aber zumindest noch für die Bank.