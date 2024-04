Die Augsburger treten derweil "mit ganz breiter Brust" in Frankfurt an, wie Trainer Jess Thorup ankündigte. Die Fuggerstädter sind das fünftbeste Team der Rückrunde und haben sich so vom abstiegsgefährdeten Klub zum Europapokal-Kandidaten gemausert. Schon mit einem Unentschieden könnte der FCA vorzeitig die 40-Punkte-Marke knacken. Es wäre erst das vierte Mal in 13 Bundesliga-Saisons, dass dies gelingt.