Frankfurt darf gegen Bielefeld vor 1000 Fans spielen

Eintracht Frankfurt darf zum Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags wieder mehr Fans im eigenen Stadion begrüßen als zuletzt.

Wie die SGE am Dienstag mitteilte, sind am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Arminia Bielefeld 1000 Zuschauer in der Arena zugelassen. Dies sei "nach der Neufassung der Hessischen Corona-Schutzverordnung vom gestrigen Tage" möglich. Im jüngsten Heimspiel, dem 2:3 gegen Borussia Dortmund, hatten nur 250 Fans live dabei sein dürfen.

Die Eintracht wird die Tickets verlosen und sich dafür mit allen Dauerkartenabonnenten und Vertragspartnern in Verbindung setzen. Für alle Zuschauer wird gegen Bielefeld die 2G-Regel gelten.