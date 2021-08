Frankfurt braucht Eintracht - Hertha nach dem Blitzeinschlag

Von gelungenen und nicht gelungenen Saisonstarts wird wohl schon nach dem 2. Spieltag geschrieben werden, an dem Youssoufa Moukoko vielleicht wieder ran darf und es der FC Bayern mit Baumgart-Fußball zu tun bekommt.

Leipzig - Stuttgart: Jetzt kommt auch noch Kalajdzic zurück

Wenn Sosa beim VfB Stuttgart drei Tore auflegt, Kalajdzic aber noch gar nicht mitspielte, ist es dann einfach völlig egal, wem der für die kroatische Nationalmannschaft nominierte Linksverteidiger die Bälle auf den Kopf flankt? Als Tabellenführer reisen die Schwaben nach dem fulminanten Auftaktsieg gegen Fürth zum mit einer Niederlage gestarteten RB Leipzig - vielleicht ist Kalajdzic (wieder im Mannschaftstraining) dann sogar dabei.

Frankfurt - Augsburg: Auf eigene Faust?

Ein verpatzter Beginn droht auch der Eintracht aus Frankfurt, die genau das braucht. Also Eintracht. "Wir machen noch zu viele individuelle Schnitzer", sagte Christopher Lenz nach der Niederlage in Dortmund, wo diese Schnitzer in fünf Gegentoren resultierten. Eines weniger kassierte Gegner Augsburg gegen die TSG Hoffenheim, deren Schlüsselspieler Kramaric die Fuggerstädter "einfach nicht in den Griff bekamen" (Trainer Weinzierl). Vielleicht wird Frankfurt also doch auf Individualität setzen.

Freiburg - Dortmund: Das Warten auf Eggestein

Nach Santamaria ist vor Eggestein. Der SC Freiburg gab relativ kurzfristig seinen Rekordeinkauf ab - auch, weil ein Ersatz schon gefunden wurde. Das Heimspiel gegen Dortmund könnte für den Ex-Bremer zu früh kommen. Und welcher BVB kommt überhaupt? Ein euphorischer wegen des 5:2 zum Auftakt? Ein gebeutelter wegen des verlorenen Supercups? In jedem Fall könnte es einer mit Youssoufa Moukoko (16) sein, dessen Trainer Marco Rose es "wichtig für seine Entwicklung findet, dass wir den Jungen reinhauen".

Hertha - Wolfsburg: Blitzableiter Selke?

In Berlin hat der Blitz eingeschlagen, zumindest bei der Hertha. Samt dieser gewählten Metapher hatte Trainer Dardai das nach der gelungenen Vorbereitung ja selbst befürchtet. Wenn jetzt aber, wie eben in der Vorbereitung, nach seiner Gehirnerschütterung der zuletzt treffsichere Selke dabei ist, wären das wieder sonnigere Aussichten. Den Kopf in den Wolken dürfte gerade nämlich der VfL Wolfsburg haben, zumindest ist er damit wahrscheinlich noch beim nachträglichen Pokal-Aus.

Bochum - Mainz: Eine Frage des Personals

Elf gegen elf - ohne elf. Sportlich hat es für die Mainzer mit "Charakter und Haltung" (Trainer Svensson) gegen Favorit Leipzig zu einem Sieg gereicht, Sportvorstand Christian Heidel hatte trotzdem keinen "fairen Wettbewerb" gesehen. Grund: Wegen Infektionen oder aus Vorsichtsmaßnahmen befanden sich gleich elf Mainzer in Quarantäne und Isolation, die Ausgangslage war suboptimal. Bei Gegner Bochum fehlt nun in erster Linie Tesche (Rot-Sperre), dafür könnte der VfL, dessen Kader zum Auftakt nicht mal voll besetzt war, auf Stafylidis, Bockhorn und Polter setzen.

Fürth - Bielefeld: Nächste Chance für das Kleeblatt

Am 2. Spieltag kann Fürth gegen Bielefeld eigentlich noch nicht nach Abstiegskampf klingen. Zumal beide Teams sowieso viel lieber um den Klassenerhalt kämpfen. Zunächst peilt die Spielvereinigung in ihrer zweiten Bundesliga-Saison aber den ersten Heimsieg an. "Wenn wir drinbleiben wollen, ist Bielefeld schon ein Gegner, gegen den wir punkten müssen", macht Trainer Stefan Leitl vor dem Duell mit seinem Kumpel Frank Kramer auch keinen Hehl daraus. Bei den Ostwestfalen stellt sich die Frage, ob Mittelstürmer Klos - wie angekündigt - Kollege Okugawa ein paar Brote geschmiert hat. Schließlich sollte der nach dem 0:0 gegen Freiburg ja härter schießen lernen.

Leverkusen - Gladbach: Die Qual der Wahl

Neben einem Punkt hat die Werkself aus Berlin auch Unions Antreiber Andrich mitgenommen - nur Ersteren behielt die Borussia gegen Meister Bayern in Mönchengladbach. Während Leverkusen auf seinen anderen Neuzugang Hincapié sowie Frimpong in der Defensive aber verzichten muss, bekommt Adi Hütter auf der Gegenseite ein Luxusproblem: Hinten links steht Bensebaini wieder zur Verfügung, Ersatzmann Scally hatte zuletzt allerdings ziemlich überzeugt. Wahrscheinlich heißt es: Es kann nur einen geben.

Hoffenheim - Union: Plötzlich Dreifachbelastung

Vertauschte Rollen im Kraichgau? Beim mehr als gelungenen Auftakt gegen Augsburg legte Kramaric die Tore auf (drei), die auf einmal der dahingehend normalerweise zurückhaltende Bruun Larsen schoss (zumindest eins). Und dann steht nach acht Monaten auch noch Geiger vor seinem Bundesliga-Comeback. Fehlt nur noch, dass sich Union am Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Conference League (gegen Finnlands Tabellenzweiten Koupion PS) verausgabt, in der Angreifer Kruse eigentlich gar nicht spielen wollte.

Bayern - Köln: Anderes Auftreten

Naturgewalt Haaland hatte am 1. Spieltag zwei Tore geschossen, Kölns Kainz aber auch. Nun konnte der Norweger unter der Woche im Supercup gegen die Bayern allerdings weitgehend ausgeschaltet werden, vor allem durch die von Trainer Nagelsmann gelobte Defensive, die sich ja auch durch "viele hohe Ballgewinne" ausdrücken kann. Das soll nach einer wackligen Vorbereitung auch gegen den in Köln bejubelten "Baumgart-Fußball" gelingen. "Unsere Spielweise ist anders, unser Auftreten ist anders", beschwört Knipser Kainz. Aber auch Weltfußballer Lewandowski traf zuletzt wieder doppelt.