Frankfurt: Bei den Prämien kann die 10-Millionen-Marke fallen

Die Ausgangslage für Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Real Betis ist nach dem 2:1-Sieg in Andalusien vor einer Woche glänzend. Trainer Oliver Glasner plant die nächste Attacke und kann auf alle Stammkräfte zurückgreifen. Auch der zuletzt leicht am Sprunggelenk lädierte Jesper Lindström war beim Abschlusstraining dabei.

Es ist durchaus möglich, dass Glasner zum vierten Mal in Folge die gleiche Elf aufs Feld schicken wird. Änderungen drängen sich nach drei Siegen in Serie nicht auf, sofern Lindström tatsächlich fit genug ist, um von Beginn an zu spielen. Zwar ist auch der zuletzt angeschlagene Sebastian Rode zurück und könnte mit seiner Erfahrung und Klasse der Mannschaft im Mittelfeld helfen. Doch da am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leipzig Djibril Sow wegen einer Gelbsperre ausfällt, wäre es nachvollziehbar, den Kapitän für diese Partie zu schonen.

Glasner rechnet damit, dass Betis wie schon im Hinspiel mehr den Ball haben wird - in Sevilla lag Frankfurts Ballbesitz bei nur 35 Prozent -, betont aber: "Wir werden nicht nur abwarten und lauern, sondern sehr aktiv sein." Aus einer "kompakten, aggressiven Defensive" heraus soll seine Elf "sehr schnell nach vorne spielen". Vor einer Woche klappte das bereits exzellent, mit einer besseren Chancenverwertung hätte die Eintracht in Sevilla gut und gerne 4:1 oder sogar noch höher gewinnen können.

Alle Spieler müssen physisch wie mental an ihre Grenzen gehen und sehr, sehr wach sein. Oliver Glasner

Nun fordert Glasner, den Kraftakt vom vergangenen Mittwoch zu wiederholen: "Wir haben in Sevilla eine absolute Top-Leistung abgerufen. Unsere Herausforderung besteht darin, diese absolute Top-Leistung wieder auf den Platz zu bringen. Das ist nicht selbstverständlich. Alle Spieler müssen physisch wie mental an ihre Grenzen gehen und sehr, sehr wach sein, weil Betis viele Situationen im Eins-gegen-eins auflösen kann."

Glasner: "Wir wollen die Fans, die Stadt und den Klub emotional berühren"

Auf die erhoffte ganz große Unterstützung von den Rängen muss die Mannschaft allerdings verzichten. Obwohl in Hessen ab Sonntag die Zuschauerbegrenzungen fallen, gibt es für die Partie in der Europa League keine Sondergenehmigung, weshalb nur 25.000 Anhänger im heimischen Stadion dabei sein können. Viele empfinden diese Gängelung als irrational, schließlich wird die Infektionsgefahr am Donnerstag keine andere sein als drei Tage später. So bleibt zunächst nur die Hoffnung und Vorfreude auf ein mögliches Viertelfinale vor voller Kapelle. "Wir lechzen alle nach Euphorie und wollen die Fans, die Stadt und den Klub emotional berühren", sagt Glasner. Um magische Nächte im Waldstadion zu erleben, müssen die Ränge jedoch komplett gefüllt sein. In einer lediglich halbvollen Arena fehlt das besondere Flair.

Bei den von der UEFA in der Europa League ausgeschütteten Prämien würde die Eintracht mit dem Einzug ins Viertelfinale die Zehn-Millionen-Euro Marke knacken. Bisher spielte das Team 8,45 Millionen Euro an Prämien ein, für das Viertelfinale kämen weitere 1,8 Millionen Euro hinzu. Für das Halbfinale (2,8 Mio.), das Endspiel (4,6 Mio.) und den Gewinn der Europa League (4 Mio.) könnten weitere Prämien in Höhe von 11,4 Millionen Euro eingefahren werden.

Hinzu kommen neben den Erlösen aus dem Ticketing und Marketing auch Zahlungen der UEFA aus dem Marktpool sowie anhand der Koeffizienten der Klubs in der Fünfjahreswertung. Als die Eintracht 2018/19 bis ins Halbfinale der Europa League vorstieß, beliefen sich die Erlöse in diesem Wettbewerb auf 44 Millionen Euro. Damals war das Waldstadion allerdings auch noch regelmäßig ausverkauft.