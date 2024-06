Frankfurt: Awusi Boddien erhält Profivertrag

Im Alter von elf Jahren wechselte Junior Awusi Boddien in die Jugend von Eintracht Frankfurt - nun, sieben Jahre später, erhält er seinen ersten Profivertrag bei den Adlerträgern. Wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte, hat der 18 Jahre alte, offensive Flügelspieler einen Lizenzspielervertrag bis 2026 mit Option für eine weitere Saison unterschrieben. In der abgelaufenen Spielzeit verbuchte der in Madrid geborene Spanier in der U-19-Bundesliga zwei Tore und fünf Vorlagen in 13 Einsätzen.