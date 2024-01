Frankfurt angelt sich U-21-Nationalspieler Brown - aber erst im Sommer

Der 1. FC Nürnberg verliert eines seiner vielversprechendsten Talente. Nathaniel Brown (20) wechselt zu Eintracht Frankfurt.

Die Frankfurter Eintracht hat sich ein großes Talent geangelt. Linksfuß Nathaniel Brown wechselt vom Club zu den Adlerträgern und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Bis zum Sommer 2024 verliehen die Hessen ihn aber noch einmal zurück an seinen Heimatverein.

Der 20-Jährige, geboren in Amberg, kam 2016 von Jahn Regensburg nach Nürnberg, durchlief die Jugendmannschaften, spielte in der zweiten Mannschaft der Franken in der Regionalliga und gab in der vergangenen Saison sein Debüt in der 2. Liga. Mittlerweile hat der U-21-Nationalspieler, der vorwiegend links defensiv spielt, 24 Zweitligaspiele (ein Tor) in seiner Vita stehen.

Max und Nkounkou überzeugen nicht immer

Nach Krisztian Lisztes steht damit schon der zweite Sommerzugang der Eintracht fest. Am Mittwoch stellte der Bundesliga-Sechste zudem mit Donny van de Beek einen prominenten Wintertransfer etwas ausführlicher vor. Sportdirektor Timmo Hardung hat also zurzeit alle Hände voll zu tun.

"Nathaniel Brown ist ein sehr talentierter Spieler, der trotz seines jungen Alters auf und neben dem Platz einen überaus reifen Eindruck macht", lässt sich ebenjener Hardung in der Pressemitteilung der Frankfurter zitieren. "Wir wollen ihn dabei unterstützen, seine positive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit kontinuierlich fortzuführen. Wir haben uns auch deshalb gemeinschaftlich auf eine direkte Leihe bis zum kommenden Sommer mit dem 1. FC Nürnberg verständigt."

Auf der Linksverteidigerposition ist die SGE mit Philipp Max und Niels Nkounkou zurzeit nominell gut aufgestellt, doch beide überzeugten in dieser Saison sportlich nicht auf voller Linie (kicker-Note 4,27 beziehungsweise 4,08).