Frankenderby, Südwestderby und ein Zwillings-Duell: Das bringt der 6. Spieltag

Derbyzeit in der 2. Bundesliga. Außerdem muss Spitzenreiter Hamburger SV zum Aufsteiger Elversberg, Schalke bekommt es mit gut aufgelegten Magdeburgern zu tun, Hertha empfängt Braunschweig.

Gleich am Freitag (18.30 Uhr) startet die 2. Bundesliga mit dem 271. Frankenderby in den 6. Spieltag. Die SpVgg Greuther Fürth ist zu Gast beim 1. FC Nürnberg und muss nach vier sieglosen Ligaspielen in Folge schnellstmöglich wieder in die Spur finden. Im letzten Jahr konnte der Club das Heimspiel am 2. Spieltag allerdings mit 2:0 für sich entscheiden. In der Rückrunde setzte sich wiederum das Kleeblatt mit 1:0 durch.

Parallel steht ein "brutal wichtiges Spiel" für den SC Paderborn an, wie Kai Klefisch gegenüber der "Neuen Westfälischen" betonte. Nach vier Punkten aus fünf Spielen soll gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (acht Zähler) der zweite Saisonsieg her.

Lautern kommt mit Rückenwind ins Derby

Einen Tag darauf (13 Uhr) empfängt der Karlsruher SC dann den 1. FC Kaiserslautern zum Südwestderby im Wildparkstadion. Die Roten Teufel reisen mit drei Siegen in Serie im Rücken an, in der vergangenen Saison setzte sich in beiden Duellen (16. Spieltag, 33. Spieltag) allerdings jeweils die Heimmannschaft mit 2:0 durch.

Parallel ist Spitzenreiter Hamburger SV zu Gast in Elversberg. Während die Rothosen noch ungeschlagen sind, feierte der Aufsteiger vor der Länderspielpause beim 1:0 gegen den VfL Osnabrück den ersten Zweitliga-Sieg der Vereinsgeschichte. In Rostock kommt es derweil zum Duell zweier Teams, die einen durchaus erfolgreichen Saisonstart hingelegt haben. Hansa (neun Punkte) empfängt Fortuna Düsseldorf (zehn).

Von solch einer Punkteausbeute ist man beim FC Schalke 04 noch weit entfernt. Der Absteiger steht nach drei sieglosen Spielen in Folge gegen den 1. FC Magdeburg (20.30 Uhr) unter Zugzwang. Der FCM zeigte jedoch nicht zuletzt beim spektakulären 6:4-Erfolg über Hertha BSC, wie unangenehm er sein kann.

Direktes Duell der Kunze-Brüder

Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt es zwischen Hannover 96 und dem noch sieglosen VfL Osnabrück zu einem ganz besonderen Niedersachsen-Duell. Denn mit Fabian (Hannover) und Lukas Kunze (Osnabrück) stehen sich Zwillingsbrüder direkt gegenüber. Die zentralen Mittelfeldspieler treffen erstmals in ihrer Laufbahn aufeinander. Beide gehörten bislang jeweils zum Stammpersonal ihrer Mannschaft und dürften sich im Zentrum den ein oder anderen familieninternen Zweikampf liefern.

Besonders dürfte der Nachmittag allerdings auch für Hauke Wahl sein, der im Parallelspiel mit seinem neuen Klub, dem FC St. Pauli, seine alte Liebe Holstein Kiel empfängt. 235-mal lief er für die Störche auf, nun steht er ihnen gegenüber. Die Kiezkicker sind zwar neben dem HSV und dem 1. FC Magdeburg eines von drei ungeschlagenen Teams, stehen aber aufgrund von vier Unentschieden in der Tabelle ganze fünf Punkte hinter den Kielern, die bereits vier Siege feierten.

Tabellarisch deutlich enger geht es da zwischen Absteiger Hertha BSC (drei Punkte) und Eintracht Braunschweig (vier) zu. Die Berliner mussten sich zuletzt nach dem 5:0-Schützenfest gegen Fürth mit 4:6 in Magdeburg geschlagen geben. Die Braunschweiger erreichten dagegen immerhin ein 1:1 gegen den FC St. Pauli. Am Sonntag hoffen beide Teams auf ihren zweiten Saisonsieg.