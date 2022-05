Franke und Hannover gehen getrennte Wege

Kapitän Marcel Franke wird Hannover 96 am Saisonende ablösefrei verlassen. Wohin es den Innenverteidiger zieht, ist nicht klar.

Hannover 96 hat gegen Karlsruhe den Klassenerhalt perfekt gemacht, nun intensiveren die Niedersachsen die Planungen für die kommende Saison. Die "Roten" teilten am Montag wie zu erwarten war mit, dass der auslaufende Vertrag von Kapitän Marcel Franke nicht verlängert wird. Damit geht er den ambitionierten Weg mit der angepeilten Bundesliga-Rückkehr nicht mit. "Schweren Herzens werde ich den Verein und diese tolle Stadt nach drei Jahren verlassen. Auch meine Familie hat sich hier wohlgefühlt. Meine zwei Töchter kamen hier zur Welt, weshalb diese Stadt so besonders für uns geworden ist", so Franke, für den mit Fabian Kunze bereits ein Nachfolger verpflichtet worden war.

Der 29-Jährige, der nach Leihen zu Dynamo Dresden und Darmstadt 98 2019 von Norwich City nach Hannover wechselte, bestritt in der laufenden Spielzeit 28 Ligaspiele (kicker-Note: 3,64). Insgesamt kommt Franke auf 170 Partien im Bundesliga-Unterhaus. Wohin es den 96-Kapitän, der in bislang knapp drei Jahren 81 Mal für den Verein aus der niedersächsischen Hauptstadt auflief, zieht, ist noch nicht klar.