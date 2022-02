Frank Wörndl im Interview: "In Peking ist alles Fake, bis auf den Sport selber"

1988 schrammte er an der Goldmedaille in Calgary vorbei, inzwischen ist das ehemalige Slalom-Ass Frank Wörndl (62) unter anderem Eurosport-Experte. Im kicker-Interview schätzt er die Chancen der Deutschen ein, äußert sich kritisch zu Olympia - und erklärt, warum sein eines Bein mal sechseinhalb Zentimeter kürzer war als das andere.

Herr Wörndl, Sie selbst haben es 1988 in Calgary geschafft: Welchen DSV-Läufern trauen Sie zu, bei Olympia Edelmetall zu gewinnen?

Man muss ja eigentlich nur schauen, wer im Weltcup unter den Top drei war. Bei den Damen kann das Kira Weidle in der Abfahrt schon realisieren. Dann noch bei den Herren Alexander Schmid und Linus Strasser. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Im Riesenslalom und Slalom haben wir keinen mehr, und bei den Damen auch nicht.

Welcher deutsche Starter käme am ehesten für einen Olympiasieg infrage?

Das kann man nie sagen. Olympia ist immer ein bisschen eigenartig. Im Slalom zum Beispiel muss Linus im zweiten Durchgang die Nerven haben, dass man es durchzieht. Die Frage ist: Aus welcher Position geht er ihn an? Besser, du bist Dritter, Vierter und zwei Zehntel zurück. Dann ist es wesentlich leichter, als wenn du Führender bist. Dasselbe gilt für den "Schmidi", der ja gerne mal im ersten Durchgang gut fährt und den zweiten versaut. Bei der WM in Cortina hätte er eigentlich eine Medaille holen müssen, aber dann hat er einen Fehler gemacht und war draußen.

Wer ist für Sie der herausragende Läufer in der aktuellen Skiszene?

Von Marco Odermatt ist fast jeder ein Fan, weil er noch so jung ist. Er erinnert mich an den jungen Pirmin Zurbriggen - vom Einsatzwillen, von der Brutalität, von der Herangehensweise. Er hat diese Gabe, aus Fehlern noch Zeit zu schinden. Aber es gibt sicher zehn bis zwölf Leute, die den Riesentorlauf wie auch den Slalom gewinnen können. Das macht es brutal interessant.

Hat Odermatt das Zeug, die Szene auf lange Zeit zu dominieren?

Wenn er gesund bleibt, auf jeden Fall! Er hat immer noch Steigerungspotenzial in den schnellen Disziplinen, ist trotzdem schon vorne dabei. Ohne den Fehler an der Hausbergkante hätte er Kitzbühel vor Beat Feuz gewonnen. Da lernt er noch, aber im Riesenslalom kann er nicht mehr besser werden und Slalomfahren wird er nie mehr lernen (lacht). Damit ist er auch gut beraten, wenn er das sein lässt. Sonst baut er in den schnellen Disziplinen ab, er ist dafür auch nicht veranlagt.

Bei den Damen ist das Duell Mikaela Shiffrin gegen Petra Vlhová eines der spannendsten, im Riesenslalom haben aber beide nicht überzeugt. Wer wird letztlich die Nase vorn haben?

Vielleicht keine von den beiden. So unsicher wie bei dem Rennen ist Vlhová schon lange nicht mehr gefahren. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie in den letzten vier Jahren technisch so unsauber gefahren ist. Das heißt, dass sie unglaublich nervös ist, viel zu viel denkt. Vielleicht hat sie vom Riesenslalom gelernt und geht es jetzt ein bisschen lockerer und skitechnisch sauberer an. Bei Shiffrin war es einfach ein krasser Fahrfehler.

Für die alpinen Wettkämpfe wurde ein Hang aus dem Nichts gestampft, was einige Probleme mit sich bringt - wenig überraschend zum Beispiel den Wind. Worauf müssen sich die Fahrer einstellen?

Durch den Wind wird die Feuchtigkeit aus dem Kunstschnee rausgepresst, und das ist trügerisch. Man muss sich vorstellen: Das sind ganz kleine Kügelchen, wie Sand. Wenn du auf Sand mit dem Rad um eine Kurve fährst, was passiert dann in der Schräglage? Da bist du schnell weg. Man kann mit extrem scharfen Kanten dagegenhalten. Wenn man den Druck ein wenig falsch gibt, dann frisst der Kunstschnee den Ski und geht in die falsche Richtung. Das ist Shiffrin passiert.

Was ist die beste Taktik?

Bei dieser Schneeart brauchst du einfach eine saubere Technik: Außenski, leichter Hüftknick, relativ schmale Skiführung. Die Goldmedaille läuft nur darüber.

Uiguren, Peng Shuai, Menschenrechte - die Spiele in Peking sind sehr umstritten. Wie sagen Sie zu der Problematik?

Die Problematik habe ich doch in allen Ländern, das habe ich in Russland, Korea - da gibt es überall politische Geschichten. Fakt ist, dass man Olympia in diktatorische Länder geben muss, weil es die anderen Länder ja nicht mehr machen. Weil es einfach zu viel kostet, weil der Gigantismus eingezogen ist. Der Steuerzahler muss zahlen, das IOC verdient.

Ich war als Aktiver bei drei Olympischen Spielen dabei und habe nicht einmal ein Olympisches Dorf gesehen. Frank Wörndl

Gigantismus - das Wort passt zu einigen Sportstätten in Peking.

Was muss man Dinge hinbauen, die man später nicht benutzen kann? Wieso muss ich da Geld ausgeben? Nur, um ein Land weltweit für 14 Tage zu zeigen? Dann werden überall schneeweiße Landschaften über die TV-Bilder gezeigt, dahinter sind aber überall Steine. Es ist alles Fake, bis auf den Sport selber.

Wäre einen Boykott sinnvoll gewesen?

Wenn man es boykottieren will, dann darf man auch nicht darüber berichten. Man müsste es totschweigen, das wäre dann boykottieren. Nicht hingehen und trotzdem darüber berichten ist kein Boykott. Für mich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ich kommentiere für Eurosport oder ich lasse es. Es gibt da nur schwarz oder weiß.

Was denken Sie allgemein von Olympia?

Die Faszination Olympische Spiele sehe ich nicht. Ich war als Aktiver bei drei Olympischen Spielen dabei und habe nicht einmal ein Olympisches Dorf gesehen. Ich war bei keiner Eröffnungs- oder Abschiedsfeier. Man hat trainiert, sich vorbereitet, aber das waren stinknormale Rennen.

Aber die Spiele sind doch trotzdem etwas Besonderes.

Der Grundgedanke von Olympia war eigentlich schön: die Welt 14 Tage von ihrem Kriegsgedanken zu befreien. Ich würde immer die Sommerspiele in Athen abhalten, die Winterspiele in Chamonix. Man hätte die Sportstätten, man hätte Tradition. Aber dann kommt ein ehemaliger Fechter wie Dr. Thomas Bach, der im Wintersport-Business nicht viele Kompetenzen hat, und China rechnet in der Zukunft mit 300 Millionen Wintersportlern - utopisch! Die Asiaten gehen doch bei fünf Grad plus nicht raus, das ist alles lachhaft.

Sie selbst haben eine kuriose Karriere hingelegt. 1987 wurden Sie Weltmeister, 1988 verpassten Sie die Goldmedaille um 0,06 Sekunden. Und das, obwohl Sie kein einziges Weltcuprennen gewonnen haben.

So ein Weltcuprennen ist schwerer zu gewinnen, weil bei Großveranstaltungen nur vier Fahrer pro Nation fahren dürfen. Da fahren dann zum Beispiel nur vier gute Österreicher statt neun. Somit hat man schon mal weniger starke Gegner.

Als ich den Zeitrückstand sah, dachte ich: Frank, Du bist das größte Arschloch auf dieser Welt. Dann habe ich Tomba von Herzen gratuliert. Frank Wörndl

Wie war das damals bei Olympia, als Ihnen Alberto Tomba die Goldmedaille wegschnappte, weil er einen Wimpernschlag schneller war?

Ich war nach dem ersten Durchgang Erster, Tomba nur Dritter. Ich hatte ihn damals gar nicht auf der Rechnung, sondern den Zweiten Jonas Nilsson. Ich habe mitgekriegt, dass er nur Achter nach dem zweiten Durchgang war. Da dachte ich: Du hast es schon gewonnen, da fährst du locker runter. Unterwegs dachte ich: Jetzt bist du schon bisschen arg langsam, du musst mal wieder bisschen Gas geben. Im Ziel hab ich gesehen: Zweiter. Erst dachte ich: Immerhin eine Medaille. Dann sah ich den Zeitrückstand und dachte: Frank, Du bist das größte Arschloch auf dieser Welt. Dann habe ich Tomba von Herzen gratuliert.

"Ihn hatte ich nicht auf der Rechnung": Wörndl gratuliert Alberto Tomba zur Goldmedaille. imago sportfotodienst

Trotzdem waren Sie immer da, wenn es drauf ankam. Was war ihr Erfolgsgeheimnis?

Das fing schon früh an. 1978 in Garmisch-Partenkirchen bin ich mit Startnummer 49 als 18-Jähriger Zehnter im Slalom geworden. Bei Großveranstaltungen habe ich einfach immer meine besten Leistungen abrufen können.

Trümmerbruch nach Wettrennen als Teenager

Zu all ihren Erfolgen wäre es beinahe nie gekommen. Als Teenager hatten Sie einen schweren Unfall, bei dem Sie sich den Oberschenkel komplett zertrümmert haben.

Ich war 13. Nach einem Rennen sind wir mit den Skiern durch den Wald ein Wettrennen zum Bus gefahren. Das haben wir davor auch schon manchmal gemacht. Ich war Erster - das Problem war, dass an diesem Samstag der Parkplatz mit Autos zugeparkt war. Ich schoss aus dem Waldweg raus, vor mir nur Autos - keine Chance mehr. Ich lag sechs Monate im Bett, danach war mein eines Bein um sechseinhalb Zentimeter kürzer als das andere.

Wie hat sich das auf Ihre Karriere ausgewirkt?

Meine Lieblingsdisziplin war eigentlich Abfahrt, da war ich auch besser. Das war danach aus, weil ich nicht mehr gleiten konnte. Inzwischen habe ich es übrigens richten lassen, jetzt habe ich wieder gleich lange Beine.

Was macht Frank Wörndl heute?

Ich moderiere nach wie vor für Eurosport und arbeitete bei Bogner. Da habe ich gerade einen Ski für 90 Jahre Bogner entwickeln und nachbauen lassen, der auf dem original Olympiaski von Willy Bogner Senior von 1936 aufbaut. Dazu mache ich Filmaufnahmen und kümmere mich um die Hardware bei Bogner. Ansonsten treibe ich viel Sport und genieße mein Privatleben mit meiner sechsjährigen Tochter. In der Öffentlichkeit möchte ich nicht stehen, das ist nichts für mich. Ich habe zum Beispiel auch kein Social Media.