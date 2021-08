"Frank will nicht aufgeben, er verdient die Chance"

Am kommenden Sonntag endet eine Ära bei Werder Bremen. Der scheidende Aufsichtsratschef Marco Bode benennt in seinem "Abschiedsinterview" im kicker (Montagsausgabe) Fehler und Perspektiven des Traditionsklubs.

Bei Werder in schweren Zeiten gemeinsam in Verantwortung: Marco Bode (li.) und Frank Baumann. imago/Nordphoto

Seit 2012 gehört Marco Bode zum Aufsichtsrat des SV Werder Bremen, im Oktober 2014 übernahm er als Nachfolger des legendären Willi Lemke den Vorsitz des Gremiums. Nach dem Bundesligaabstieg verzichtet Bode, der von 1988 bis 2002 seine komplette Profikarriere an der Weser absolvierte, nun auf eine erneute Kandidatur. Auf der Mitgliederversammlung am 5. September endet eine Ära, Werder verliert sein zuletzt markantestes Gesicht. Ihr "Abschiedsinterview" gewährt die grün-weiße Vereinsikone exklusiv dem kicker. Bode zeigt sich selbstkritisch, aber zugleich standhaft gegenüber aus seiner Sicht ungerechtfertigten Attacken.

Dem 52-jährigen wurde zum Beispiel vorgeworfen, dass er an seinem Vertrauten Frank Baumann festgehalten habe. "Wir haben in den letzten zwei Jahren sicherlich Entscheidungen getroffen, die gegen die öffentliche Meinung waren, insbesondere in den Personalfragen Florian Kohfeldt und Frank Baumann. Aber wir haben Entscheidungen immer aus voller Überzeugung getroffen, das Beste für Werder zu tun - auch wenn sie sich als Fehler herausgestellt haben. Und nicht, um Vertraute oder Freunde zu schützen", versichert Bode. Er findet, dass sich "persönliche Nähe, ein vertrauensvolles, auch freundschaftliches Verhältnis und ein hartes Ringen in der Sache nicht ausschließen. Im Gegenteil: Das ist der richtige Weg".

Werder lässt als Patchwork-Familie viele Einflüsse zu. Marco Bode

Werte und Haltung sind entsprechend wichtig für Bode. Der Klub sei zwar nicht mehr die Werder-Familie von Otto Rehhagel, aber eben "eine moderne, weltoffene Patchwork-Familie, in der viele Einflüsse respektvoll zugelassen werden". Aufgrund des sportlichen Misserfolges der vergangenen Monate, der zuletzt im Abstieg in die 2. Liga gipfelte, ist die Kritik an den Verantwortlichen dennoch groß. An exponierter Stelle findet sich regelmäßig, phasenweise ausschließlich, innerhalb des Klubs sozialisiertes Personal.

Zuletzt Bode, Baumann, Kohfeldt, Clemens Fritz und Thomas Schaaf. Dies provoziert bei Misserfolg durchaus den Eindruck, man schmore im eigenen Saft. Der ehemalige Stürmer entgegnet: "Ja, wir haben in den Führungspositionen viele Menschen mit langer Werder-Vergangenheit. Das werde ich nicht endgültig entkräften können. Aber es ist nicht so, dass wir keine Einflüsse zugelassen haben mit Blick auf Bereiche wie Athletik, Trainerstäbe, Analysten, Mentalcoach … Bei uns ist Klaus Filbry im kaufmännischen Bereich als Sprecher der Geschäftsführung kein ehemaliger Werderaner, sondern von Adidas gekommen. Wir hatten mit Thomas Eichin einen Sportchef auch ohne Werder-Vergangenheit."

Letztgenannter wurde unter Bodes Federführung 2016 zwar von Baumann abgelöst, aber: "Aus Überzeugung in Frank als Geschäftsführer, nicht weil er Ehrenspielführer ist", so Bode. "Im Englischen gibt es das schöne Adjektiv open-minded; man muss aufgeschlossen sein für Veränderung. Aber das heißt ja nicht, dass es ein Ausschlusskriterium sein muss, wenn jemand mal Werder-Spieler war."

Baumann ist in den vergangenen Monaten extrem selbstkritisch gewesen. Marco Bode

Im Aufsichtsrat der Hanseaten gab es durchaus einen Plan B zu Baumann. Bode: "Über alternative Szenarien muss man sich immer Gedanken machen, das gehört zur Pflicht eines solchen Gremiums. Es gab schon ein paar Namen, die ich mal in meinem Kopf bewegt habe. Aber ein Wechsel in diesem Sommer hätte kurzfristig keinerlei Sinn gemacht." Baumanns Vertrag gilt bis 2022. "Und ganz ehrlich: Frank klebt nicht an seinem Stuhl, sondern ist in den vergangenen Monaten extrem selbstkritisch gewesen. Aber er will eben auch kämpfen, nicht aufgeben, die Sache wiedergutmachen. Diese Chance hat er verdient. Außerdem", so Bode, "distanziere ich mich generell von dem Gedanken, dass für eine Niederlage wie den Abstieg zwangsläufig einzelne Schuldige ausgemacht werden und Köpfe rollen müssen. Das halte ich für falsch."

Tim Lüddecke, Thiemo Müller