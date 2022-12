Frank verlängert in Brentford - Nur Klopp und Guardiola länger im Amt

Der FC Brentford hat den Vertrag mit seinem Trainer Thomas Frank vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Bei den dienstältesten Coaches der Premier League schafft es der Däne aufs Treppchen.

An Heiligabend verkündete der FC Brentford die Vertragsverlängerung seines Cheftrainers. Damit läuft der Kontrakt von Thomas Frank beim Klub aus Westlondon nun bis 2027. Bereits jetzt ist der 49-Jährige hinter Liverpools Coach Jürgen Klopp (seit 2015) und ManCitys Fußballlehrer Pep Guardiola (seit 2016) der dienstälteste Trainer in der Premier League (seit 2018).

Sportdirektor Phil Giles zeigte sich erfreut darüber, dass die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Dänen anhält: "Ich bin sicher, dass ich für alle in Brentford spreche, wenn ich sage, dass ich sehr froh bin, dass wir uns mit Thomas auf einen neuen Vertrag geeinigt haben." In den letzten 18 Monaten habe man hervorragende Ergebnisse und Leistungen abgerufen.

Frank geht als Aufstiegstrainer in die Geschichtsbücher ein

Der FC Brentford war unter Frank im Juni 2021 in die Premier League aufgestiegen und feierte dort ein Jahr später den Klassenerhalt, nachdem die Bees 74 Jahre nicht im Oberhaus vertreten waren. Aktuell liegt Brentford mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Am letzten Spieltag vor der Winterpause glückte sogar ein überraschender 2:1-Auswärtserfolg bei Manchester City. Am Montag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet Brentford dann vor heimischer Kulisse den Boxing Day gegen Tottenham Hotspur.

Viel Lob für Frank vom Sportdirektor

"Thomas verfügt über ein detailliertes Wissen über das Spiel, ist aber vor allem in der Lage, die Spieler zu inspirieren und starke Beziehungen zu unseren Mitarbeitern aufzubauen", wird Giles auf der Vereinswebseite zitiert. Frank habe bewiesen, dass er ein Cheftrainer auf Premier-League-Niveau ist und zudem offen dafür sei, weiter zu lernen und sich zu verbessern.

Cheftrainer eines Vereins zu sein, ist wie eine Beziehung: Es gibt Höhen und Tiefen. Thomas Frank

Auch Frank selbst kommentierte seine Vertragsverlängerung in einem offiziellen Statement. "Cheftrainer eines Vereins zu sein, ist wie eine Beziehung: Es gibt Höhen und Tiefen. Ich bin insgesamt sechs Jahre hier (vorher war Frank noch zwei Jahre Co-Trainer in Brentford, Anm. d. Red.), was im modernen Fußball eine lange Zeit ist. Ich möchte mich bei den Fans für die Unterstützung bedanken, die sie uns geben - den Spielern, den Mitarbeitern und allen, die mit dem Verein zu tun haben", so Frank.