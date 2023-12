"Frank verkörpert unsere Werte wie kein Zweiter"

FE:male #22 - Frank Schmidt

Vom Bankkaufmann zum Vereinstrainer mit der längsten Amtszeit! Den Mann hinter dieser beeindruckenden Vita wollten wir unbedingt kennenlernen und haben uns aufgemacht ins herbstliche Heidenheim. Dort treffen wir einen sympathischen und gutgelaunten Frank Schmidt, Cheftrainer des Bundesligaaufsteigers FC Heidenheim. Der 49-jährige erzählt uns, warum es in Heidenheim ein Stück weit speziell ist und jeder Spieler auch menschliche Züge haben muss. Er erklärt, warum er sich als Dienstleister seiner Mannschaft sieht, wie viel Fußballromantik eigentlich im Verein steckt und wieso man auch schon mal einen Spieler verpflichtet hat, der eigentlich nicht ins Konstrukt passte. Außerdem sprechen wir mit dem gebürtigen Heidenheimer über sein Buch. Er verrät, ob er schon eine Lesekritik von Xavi Alonso bekommen hat und warum er jetzt keine Exemplare mehr an die Trainerkollegen verschenkt. Humorvoll berichtet Schmidt zudem über sein Familienleben. Welche Ansage hat ihm seine Frau gleich nach dem Aufstieg gemacht, warum hören seine 3 Chihuahuas besser auf ihn als seine Töchter und wieso klingeln Fans manchmal an seiner Tür? Es werden aber auch ernstere Töne angeschlagen. Schmidt spricht über den Moment als er in Lebensgefahr schwebte, warum er manchmal einsam sein muss um wieder als Trainer erfolgreich zu sein und was ihm noch mehr bedeuten würde als der Aufstieg in die Bundesliga.