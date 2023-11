Frank Schmidt ruft die "Wochen der Wahrheit" aus

Frank Schmidt hat seine Mannschaft in dieser Länderspielpause anders vorbereitet als in den vorangegangen. Grundsätzlich ist er mit den bislang elf absolvierten Bundesligaspielen einverstanden, nach fast genau einem Drittel der Saison gibt es allerdings ein großes Aber. Vor allem vor den "Wochen der Wahrheit".

Nach der Länderspielpause kann Frank Schmidt nahezu aus dem Vollen schöpfen, bis auf die Langzeitverletzten seien "alle Mann an Bord". Diese Partie ist von der Bedeutung vermutlich höher einzuschätzen als das Duell gegen Bayern München zuletzt, da es mit Bochum am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen eine Mannschaft geht, die in ähnlichen Tabellensphären rangiert, die man im Idealfall also distanzieren könnte. Daraus aber gleich die Begrifflichkeit "Sechs-Punkte-Spiel" zu machen, das sieht Schmidt nicht ein: "Ich bin gut in Mathe, wir können maximal drei Punkte holen. Aber der Unterschied zwischen selbst drei Punkte holen und der Gegner holt drei Punkte, dann sind es sechs Punkte", rechnet der Trainer des FCH schmunzelnd vor.

Passend zum Wintereinbruch hat Schmidt nun auch den "Jahresendspurt mit fünf Spielen" ausgerufen, in denen sein FCH punkten müsse, um Weichen zu stellen, "um in der Rückrunde aus einer guten Ausgangslage ins neue Jahr zu starten". Der VfL gehört zu den Teams, mit denen der FCH auch schon zu Zweitligazeiten häufig die Klingen gekreuzt hat. "Es ist wichtig, gegen den derzeit direkten Konkurrenten zu punkten", sagt der Heidenehim-Coach fast schon vorsichtig. "Das ist unser Auftrag und das möchten wir erreichen." Schmidt weiß um die Bedeutung der Partien bis zur Winterpause, bezeichnet sie als "Wochen der Wahrheit".

Schmidt arbeitet in der Länderspielpause anders als zuvor

In einer Länderspielpause konnte Schmidt mit allen seinen Akteuren trainieren. "Das ist anders als bei vielen anderen Bundesligisten, die Nationalspieler haben und die alle drei Tage spielen", sagt der Heidenheim-Coach, wenngleich er mit seiner Mannschaft auch gerne häufiger spielen würde. Diese neuerliche Länderspielpause habe man anders gearbeitet als in den Pausen zuvor in dieser Saison, da man sehr viel investiert habe in den vergangenen Wochen. Leistungsdiagnostik stand in der ersten Woche auf dem Programm, "um zu sehen, in welchem Zustand die Spieler sind und um gezielt zu regenerieren". In der zweiten Woche habe man dann wieder angezogen, um für die kommenden, intensiven Wochen "voll da zu sein".

Um gegen den VfL Bochum zu bestehen, brauche sein Team "extrem großen Willen, gute und schnelle Entscheidungen und vor allem Power", so Schmidt und genau das habe man in den vergangenen beiden Wochen hergestellt. Zu den Stärken des kommenden Gegners zählt er die Erfahrung, wie es ist, die Klasse zu halten. Dazu habe der VfL mit Manuel Riemann den "besten Spieler, in puncto Genauigkeit in der Spieleröffnung, egal ob kurz oder weit, mit der Portion Risiko dabei", adelt Schmidt den gegnerischen Schlussmann. Dazu gelte es "die Tiefe zu verteidigen", um Spieler wie Takuma Asano, der jüngst in Darmstadt doppelt getroffen hatte, verteidigen zu können. Die Bochumer Mannschaft wisse speziell in diesen Spielen, "wo es drum geht, die Voraussetzungen zu schaffen, um den Klassenerhalt zu sichern", so Schmidt.

Schmidt unterscheidet zwischen offensiver und defensiver Leistung

Nach fast genau einem Drittel der Saison wollte sich der Trainer der Heidenheimer noch nicht zu einem Fazit hinreißen lassen, sagte stattdessen: "Wenn wir gegen Bochum Punkte holen, dann sind das drei Punkte, die wir in der Rückrunde nicht mehr holen müssen", sagt Schmidt zunächst pragmatisch, um dann aber doch noch einen Blick auf die ersten elf Bundesligaspiele zu werfen. "Leistungsmäßig, als Aufsteiger, als unerfahrene Mannschaft und als unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga", habe man es bislang "ganz gut gemacht".

Unterscheiden müssen man allerdings zwischen Offensive und Defensive. In jedem Spiel habe man bislang seine Chancen gehabt. "Gruppentaktisch und individuell" aber habe man es noch nicht geschafft, so gut zu verteidigen, um vielleicht schon den einen oder anderen Punkte mehr auf dem Konto haben zu können. "Da müssen wir ansetzen und uns entwickeln."