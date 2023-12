Frank Schmidt ist die Persönlichkeit des Jahres 2023

Frank Schmidt ist für den kicker die Persönlichkeit des Jahres 2023. Darum fiel die Wahl auf den Heidenheimer Aufstiegstrainer.

Am Ende des WM-Jahres 1990 wählte die kicker-Redaktion erstmals einen "Mann des Jahres". Es war Franz Beckenbauer, der Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Auch 2023 fiel die Wahl auf einen Trainer. Es ist Frank Schmidt, der Frontmann des Bundesliga-Neulings 1. FC Heidenheim. Der 49-Jährige tritt damit die Nachfolge von Alexandra Popp an. 2021 war Robert Lewandowski gewürdigt worden.

Mit ihrer Wahl der "Persönlichkeit des Jahres", wie der Titel heute heißt, hat sich die kicker-Redaktion erneut über einen längeren Zeitraum hinweg auseinandergesetzt. Schnell war dabei klar, dass es neben dem Heidenheimer Aufstiegstrainer Frank Schmidt nur einen weiteren ernsthaften Kandidaten gab, über den es zu sprechen galt. Nämlich Ilkay Gündogan, Deutschlands Fußballer des Jahres 2023, der sich nach seinen Erfolgen mit Manchester City auch beim FC Barcelona umgehend ein starkes Standing verschafft hat, mit dem DFB-Team jedoch enttäuschte. Am Ende aller Erörterungen fiel das Ergebnis mit einer überwältigenden Mehrheit für Schmidt aus.

Dieser Fußballlehrer hat mit dem Einzug in die Bundesliga einen sensationellen Erfolg gefeiert und darüber hinaus mit seiner Mannschaft auch im zweiten Halbjahr weiter beeindruckt und viele Zweifler überzeugt. Schmidt tritt stabil und verlässlich auf, in der Arbeit mit seinem Team sowie in der Öffentlichkeit.

Von Beginn an zählten bei dieser Wahl nicht nur die sportlichen Ergebnisse und Erfolge. Gesucht wurde und wird immer eine Persönlichkeit, die mit ihrer Tätigkeit und Haltung im deutschen Fußball oder für den deutschen Fußball vielfach vorbildlich gewirkt hat.

Podcast FE:male #22 - Frank Schmidt Vom Bankkaufmann zum Vereinstrainer mit der längsten Amtszeit! Den Mann hinter dieser beeindruckenden Vita wollten wir unbedingt kennenlernen und haben uns aufgemacht ins herbstliche Heidenheim. Dort treffen wir einen sympathischen und gutgelaunten Frank Schmidt, Cheftrainer des Bundesligaaufsteigers FC Heidenheim. Der 49-jährige erzählt uns, warum es in Heidenheim ein Stück weit speziell ist und jeder Spieler auch menschliche Züge haben muss. Er erklärt, warum er sich als Dienstleister seiner Mannschaft sieht, wie viel Fußballromantik eigentlich im Verein steckt und wieso man auch schon mal einen Spieler verpflichtet hat, der eigentlich nicht ins Konstrukt passte. Außerdem sprechen wir mit dem gebürtigen Heidenheimer über sein Buch. Er verrät, ob er schon eine Lesekritik von Xavi Alonso bekommen hat und warum er jetzt keine Exemplare mehr an die Trainerkollegen verschenkt. Humorvoll berichtet Schmidt zudem über sein Familienleben. Welche Ansage hat ihm seine Frau gleich nach dem Aufstieg gemacht, warum hören seine 3 Chihuahuas besser auf ihn als seine Töchter und wieso klingeln Fans manchmal an seiner Tür? Es werden aber auch ernstere Töne angeschlagen. Schmidt spricht über den Moment als er in Lebensgefahr schwebte, warum er manchmal einsam sein muss um wieder als Trainer erfolgreich zu sein und was ihm noch mehr bedeuten würde als der Aufstieg in die Bundesliga. alle Folgen

Für die kicker-Mannschaft ragt Schmidt heraus, weil er den 1. FCH als Cheftrainer nicht nur aus der Oberliga bis in die Bundesliga führte, sondern sich dabei auch als Sprachrohr und Stimme des Klubs mit seiner authentischen Art bundesweit viele Sympathien erworben hat. Dem in so mancher Hinsicht abgehobenen Business verhalf er wieder zu mehr Bodenhaftung und Ursprünglichkeit auch in der 1. Liga. Der ganz persönliche Stil, mit dem Schmidt das Phänomen Heidenheim erfrischend offen, unverbraucht, unverstellt und auch mal unverblümt moderiert, hebt sich dabei wohltuend ab und betont zugleich in jeder Äußerung: Wir wissen, woher wir kommen. Insofern sind Schmidt und sein direktes Umfeld in Heidenheim nicht nur als glaubwürdige Botschafter der Basis zu verstehen, sie verkörpern diese Basis.

Streich über Schmidt: "Kommt wie jeder andere um die Ecke"

Ein schöner Zufall für die kicker-Redaktion war es, dass ein Doppel-Interview mit Schmidt und seinem Kollegen Christian Streich vom SC Freiburg bereits vereinbart war, als sie ihre Wahl traf. Somit erscheinen an diesem Donnerstag, 28. Dezember, in einer speziellen kicker-Ausgabe (auch als eMagazine) zum Jahresende sowohl die Würdigung der Persönlichkeit des Jahres als auch ein besonderes Gespräch zweier Trainer, die über den Fußball sowie über gesellschaftliche Entwicklungen im Jahr 2023 viel zu sagen haben. Streich, 2017 ein Vorgänger Schmidts, sagt über die aktuelle Wahl: "Frank ist ein leidenschaftlicher Trainer und ein wahnsinnig netter Kerl, der wie jeder andere um die Ecke kommt und mit dem man total gerne spricht."