Frank Pieper von Valtier tritt bei Concordia Hamburg nach verpasstem Aufstieg zurück

Concordia Hamburg will in die Regionalliga und wird den erneuten Anlauf in der Saison 2022/23 mit einem neuen Trainer in Angriff nehmen müssen, da Frank Pieper von Valtier seinen Rücktritt eingereicht hat.

Ende der vierjährigen Amtszeit: Frank Pieper von Valtier verlässt Concordia Hamburg. IMAGO/KBS-Picture