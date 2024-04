Frank Carstens: "Wir hatten endlich mal das Spielglück auf unserer Seite"

Eine volle Hütte, jede Menge Biss und ein echter Handball-Krimi - am Ende hieß es 30:27 (12:12) für den Gastgeber HSG Wetzlar, welcher damit in der Tabelle seinen Gegner Rhein-Neckar Löwen überholt haben und auf Platz zehn liegt.

Die HSG Wetzlar konnte sich am Sonntag nach einer Negativserie über den Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen und den zehnten Tabellenplatz freuen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

"Der Sieg war brutal wichtig für uns", sagte Lenny Rubin nach der Partie am DYN-Mikrofon und fasste wohl zusammen, was alle Wetzlar-Spieler und -Fans dachten.

Weiterhin erklärte er: "Wir hatten uns für heute viel vorgenommen und wollten uns auch ein bisschen rächen für die letzten zwei Niederlagen gegen die Löwen, die wirklich deutlich waren. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen heute."

Und auch Lukas Becher, der mit sechs Treffern maßgeblich zum Sieg der Grün-Weißen beitrug, zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Wir waren in den letzten Spielen immer nah dran, umso schöner, dass es nun endlich geklappt hat. Auch, wenn wir anfangs unsere Effizienz nicht vollkommen ausgeschöpft haben, haben wir doch über 60 Minuten ein gutes Spiel gezeigt."

Ein gutes Spiel über 60 Minuten ließ sich bei den Rhein-Neckar Löwen nicht sehen.

Juri Knorr, mit sechs Toren der Top-Torschütze der Löwen, bilanzierte nach Abpfiff: "Ich glaube, wir hatten überall Probleme. Natürlich verwerfen wir auch relativ viel im Angriff und schaffen es nicht, Wetzlar so unter Druck zu setzen, dass sie Probleme bekommen, sondern sie können das Heimspiel hier so gestalten, wie sie das haben wollen. Da sind wir momentan einfach nicht gut genug in zu vielen Bereichen, machen natürlich auch viel zu viele leichte Fehler."

Seiner Erklärung zufolge sei Handball zudem "ein Phasensport und wir haben immer in den Momenten, wo das Spiel kippen könnte, extrem ärgerliche Sachen dabei." Im ersten Durchgang seien das "die paar technischen Fehler im Gegenstoß" gewesen, im zweiten Durchgang "die Abpraller, die wir nicht bekommen, nachdem wir gefühlt zwei Minuten in der Abwehr stehen."

Spielglück auf Seiten Wetzlars

Genau diese Abpraller kamen der HSG zu Gunsten: "Wir hatten aber auch endlich mal das Spielglück auf unserer Seite", dachte Chef-Trainer Frank Carstens an den einen oder anderen Abpraller, der dieses Mal in den Händen der Grün-Weißen landete, die somit wieder in Führung gingen und sich diese bis zum Ende nicht mehr nehmen ließen.

"Ich bin sehr froh, nach einer Negativserie nun endlich einen zählbaren Erfolg mitzunehmen. Wir haben unterm Strich eine gute Leistung gezeigt“, zeigte sich Carstens zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Trotz einer anfänglichen Nervosität in der ersten Hälfte, wodurch "wichtige Bälle liegen gelassen wurden", seien die Grün-Weißen dann im zweiten Abschnitt "emotional klar im Plus gewesen. Wir hatten großen Respekt vor der Aufgabe und der aktuellen Form der Löwen. Umso glücklicher bin ich, dass wir die Punkte geholt haben", erklärte der Trainer abschließend.