Frank Carstens startet mit der HSG Wetzlar in die Vorbereitung: "Ich habe richtig Bock"

Acht Abgänge zum Ende der Spielzeit 2023/24 erzwingen bei der HSG Wetzlar einen Umbruch. Zehn neue Spieler gilt es für Frank Carstens in der Saisonvorbereitung zu integrieren. Doch der Trainer freut sich auf diese Aufgabe.

„Ich habe richtig Bock. Ich bin sehr gespannt auf die neue Gruppe und darauf, wie sich das in der Halle entwickelt", erzählt Frank Carstens im Interview mit dem vereinseigenen Pressedienst. Zunächst gilt es für ihn, seine Neuzugänge zu integrieren: „Gerade jetzt in dieser Phase können wir uns in der Halle anschauen, was die Jungs anbieten. Natürlich haben wir einen gewissen Plan, aber jetzt zu Beginn sind da für jeden noch mehr Freiräume. Manchmal erkennt man dann Potenziale bei einzelnen Spielern, die einem vorher noch gar nicht aufgefallen sind", so der Coach.

Am Montag (01. Juli) ist die HSG Wetzlar in die Saisonvorbereitung gestartet - begann zunächst allerdings in individuellen Kleingruppen. Am Freitag geht es das erste Mal in die Halle. "Das neue Team soll sich finden und außerdem die athletischen Grundlagen bilden", erklärt Carstens den Fokus der nächsten Wochen.

"Wichtig ist es zudem, dass wir eine gute Arbeitsbeziehung herstellen. Das heißt, der Schwerpunkt liegt erst einmal auf Athletik und Teambuilding. Ich bin sehr froh darüber, dass wir gegenüber der vergangenen Saison eine Woche mehr an Vorbereitung haben. Anfang August, wenn es dann direkt ins Trainingslager geht, laufen dann die handballerischen und die athletischen Arbeiten parallel. Dann werden auch die taktischen Inhalte verstärkt", fährt der 52-Jährige fort.

Zwei Spieler fehlen in der Vorbereitung zunächst. Domen Novak hofft darauf, es in den Olympiakader der Slowenen zu schaffen. Neuzugang Zsolt Krakovszki hat den selben Traum mit der ungarischen Nationalmannschaft. "Erst einmal ist es natürlich komplett verständlich, dass beide um diese Chance kämpfen. Trotzdem ist es nicht ideal", gibt Carstens zu.

Er führt aus: "Vor allem für Zsolt ist das eher unglücklich. Als Neuzugang prasselt ohnehin viel auf ihn ein. Neue Mannschaft, neues Land, neue Kultur. Da ist jeder Tag der Eingewöhnung wichtig. Bei Domen ist es sicherlich anders. Er ist ja nun schon einige Jahre in Wetzlar. Aber noch einmal: Sicherlich ist es der maximal schönste Grund, warum beide fehlen", kommentiert Carstens die Abwesenheit von zwei seiner Profis.

Die Wechsel der HSG Wetzlar im Überblick

Zugänge im Sommer 2024:

Lion Zacharias (Rhein-Neckar Löwen), Georg Löwen (SC Magdeburg Jugend), Jona Schoch (HBW Balingen-Weilstetten), Dominik Mappes (VfL Gummersbach), Justin Müller (Nordsjaelland Håndbold/DEN), Zsolt Krakovszki (Nemzeti Kézilabda Akadémia/HUN), Philipp Ahouansou (Rhein-Neckar Löwen), Marius Göbner, Tizian Weimer, Noel Hoepfner (alle drei eigene Reserve)

Abgänge im Sommer 2024:

Julian Fuchs (Bergischer HC), Magnus Fredriksen (Sønderjyske/DEN), Hendrik Wagner (TBV Lemgo Lippe), Emil Mellegard (HØJ Elite/DEN), Erik Schmidt (Ziel unbekannt), Leonard Grazioli (Pfadi Winterthur/SUI), Lenny Rubin (TVB Stuttgart), Mathias Mark Pedersen (Amo Handboll/SWE)

» Auf einen Blick: Alle Wechsel der Handball-Bundesliga im Sommer 2024