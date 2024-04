Frank Carstens: "Das macht alles keinen Spaß ohne Punkte."

Trotz einer guten Leistung, mit der 30:32-Niederlage bei Spitzenreiter Füchse Berlin war Wetzlars Coach Frank Carstens nicht zufrieden. "Wichtig ist für uns, dass wir mal wieder punkten", so der Trainer nach dem vierten Spiel ohne Sieg. Die Trendwende soll morgen gegen die Rhein-Neckar Löwen folgen.

Frank Carstens spricht beim Duell zwischen der HSG Wetzlar und den Rhein-Neckar Löwen von einer Begegnung "mit gewisser Bedeutung" und mit einem "gewissen Ergebnisdruck". Denn, so der HSG-Coach: "Das macht alles keinen Spaß ohne Punkte."

Dass sich seine Mannschaft nach dem schwachen Auftritt Anfang März in Lemgo Schritt für Schritt wieder gesteigert hat, stimmt Carstens im Hinblick auf die Partie am Sonntag zuversichtlich. "Das geht in die richtige Richtung", sagt er. Zuletzt fehlte in Berlin nicht viel, um eine Überraschung zu landen.

"Wir werden auch gegen die Löwen wieder unsere Chancen bekommen", ist sich Frank Carstens sicher. In der Hinrunde kassierte die HSG zwar eine 21:26-Niederlage, zeigte in der Defensive aber eine der besten Leistungen der bisherigen Saison. Offensiv scheiterten die Grün-Weißen aber zu oft an Löwen-Schlussmann Mikael Appelgren.

Nicht nur die gegnerischen Torhüter, auch den Rückraum hat Frank Carstens vor dem Rückspiel im Blick: "Wir müssen es schaffen, Kirkelokke so zu verteidigen, dass nicht zu viele Räume für Knorr und Kohlbacher entstehen", erklärt der Coach der HSG Wetzlar einen der Schlüssel zum Sieg.

Offen ließ Frank Carstens, ob der seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining befindliche Nemanja Zelenovic schon in den Kader der HSG Wetzlar für das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen rücken wird. Diese haben neben zwei Siegen in der European League zuletzt auch Göppingen geschlagen und rangieren in der Tabelle einen Platz vor den Mittelhessen.

» Tabelle Handball Bundesliga

Die HSG Wetzlar wird darauf brennen, die Löwen im Klassement wieder zu überholen und baut auf die Unterstützung der Fans. Über 4000 Tickets sind am Freitagmittag schon weg gewesen. Sehr zur Freude von Frank Carstens: "Ich finde es toll, dass die Halle wieder voll sein wird, obwohl unsere Ergebnisse zuletzt zu Hause nicht gestimmt haben. Ein Riesenkompliment an unsere Fans für diesen Rückhalt."

Liveticker: