Franjic und die Lilien: Sehnsucht nach Stabilität

Seit zwei Wochen ist Bartol Franjic kein Wolfsburger Bankdrücker mehr, sondern der neue Mittelfeldmotor von Darmstadt 98. Die Mission ist klar: Mit viel Spielzeit die Karriere wieder ins Rollen bringen.

Eine Minute gegen Frankfurt (0:1), 90 Minuten gegen Union Berlin (1:4). Darmstadts neue Nummer 28 Bartol Franjic kann angesichts seiner Einsatzzeiten zum Bundesligastart nicht meckern. Grund zur Unzufriedenheit bietet lediglich der Null-Punkte-Auftakt seines neuen Arbeitgebers, an dem auch die Leihgabe des VfL Wolfsburg ihre Aktien hat.

Gegen die Köpenicker absolvierte der defensive Mittelfeldspieler seit März 2022 erstmals wieder eine Partie auf Klubebene über die vollen 90 Minuten. Gleich in zwei entscheidenden Situationen verlor der 23-Jährige dabei seine persönlichen Duelle. Im Vorfeld des Führungstreffers blieb der 1,86 Meter große Franjic im Luftduell mit Aissa Laidouni nur zweiter Sieger, woraufhin der Ball zum Torschützen Robins Gosens gelangte. 35 Minuten später konnte er nicht verhindern, dass sein Gegenspieler Kevin Behrens nach einem Eckball zum 1:3 traf, nachdem allerdings Teamkollege Matej Maglica entscheidend gepatzt hatte.

Der Kroate füllt die Lücke des "klaren Sechsers"

Kein Traumstart also, doch die Darmstädter Verantwortlichen versprechen sich viel vom ehemaligen U-21-Kapitän Kroatiens, der sich selbst als "klarer Sechser" definiert. "Mit Bartol bekommen wir einen zweikampfstarken Spieler mit gutem Positionsspiel, der trotz seines Alters bereits viel Erfahrung mitbringt und unserem Spiel weitere Stabilität verleihen wird", erklärte Sportchef Carsten Wehlmann bei der Vorstellung des Neuzugangs, für den auch andere Vereine bei Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer vorstellig wurden.

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Südhessen waren zwei Gründe: Darmstadts Vakanz auf der Sechser-Position und Franjics Sehnsucht nach Spielzeit in der Bundesliga. Eine Perspektive, die ihm sein vorheriger Verein in dieser Saison nicht bieten konnte. Vor etwas mehr als einem Jahr verpflichteten ihn die Wolfsburger für 7,5 Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein Dinamo Zagreb. Der Transfer war eine Reaktion auf die damaligen Abgänge von Mittelfeldmotor Xaver Schlager und Innenverteidiger John Anthony Brooks. Zwei Positionen, die im Wölfe-Kader von nur einem Spieler abgedeckt werden sollten. Franjics Positionsflexibilität sollte es möglich machen.

Konkurrenz mit Arnold und Co. eine Nummer zu groß

Der Linksfuß brachte dafür als gelernter Sechser, der in seinen ersten Profijahren in Zagreb aber auch als Innenverteidiger und Linksverteidiger eingesetzt wurde, das perfekte Spielerprofil mit. Sein Bundesliga-Debüt am 5. Spieltag gegen Köln verlief auch verheißungsvoll. Schon nach zwei Minuten legte Franjic mustergültig für Lukas Nmecha zum 1:0 auf. Doch das Spiel ging verloren, und ein Jahr später muss man bilanzieren: Mehr als sechs Pflichtspiel-Einsätze sprangen in Franjics erster Bundesligasaison nicht heraus. Zu groß waren das Verletzungspech und der Konkurrenzkampf mit Kapitän Maxi Arnold und den anderen Zentrumsspielern wie Yannick Gerhardt, Mattias Svanberg und Josuha Guilavogui.

Der erste große Knick in Franjics junger Karriere, deren Verlauf sonst geradlinig schien. In der Jugend durchlief der Defensivspezialist alle Junioren-Nationalmannschaften und feierte im Alter von 20 Jahren sein Profi-Debüt bei seinem Heimatklub aus Zagreb. Bis zu seinem Wechsel nach Deutschland sammelte Franjic in 24 seiner 82 Pflichtspiele für den kroatischen Rekordmeister sogar Europapokal-Erfahrung. Das größte Highlight im April 2021: Das Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Villareal.

Abstiegskampf statt Europa: Franjics Rückschritt für Fortschritt

Statt europäischer Nächte gegen Top-Teams wie West Ham United, Tottenham Hotspur oder den FC Sevilla erlebt Franjic in dieser Saison knallharten Abstiegskampf gegen Mannschaften wie Heidenheim, Bochum oder Augsburg. Zumindest der nächste Lilien-Gegner klingt ähnlich namhaft wie die aus vergangenen Europokal-Zeiten. Vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen spürt Franjic trotz verpatzten Saisonstarts "Selbstvertrauen im Team" und kann selbiges von sich behaupten: "Ich bringe Selbstbewusstsein mit und hoffe auf ein besseres Ergebnis als zuletzt. Das Spiel gegen Union war nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussieht."

Nun gilt es für ihn nicht nur seine Ansprüche in Sachen Spielzeit zu befriedigen, sondern auch mit dem Team erfolgreich zu sein. Ob er mit seiner einjährigen Leihstation die Karriere wieder ankurbeln kann, liegt an seiner Entwicklung und der Menge an Einsätzen, die ihm Trainer Torsten Lieberknecht geben wird. Beim VfL Wolfsburg wird mit Franjic angesichts seines Vertrags bis 2027 und der fehlenden Kaufoption beim Leih-Deal sicherlich noch langfristig geplant.