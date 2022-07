Fraktur: St. Paulis Keeper Vasilj muss unters Messer

Der FC St. Pauli muss den Saisonstart am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg ohne seinen Torhüter Nikola Vasilj bestreiten.

Am Samstag empfängt der FC St. Pauli am 1. Spieltag der neuen Zweitliga-Saison den 1. FC Nürnberg (13 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann wird Nikola Vasilj fehlen.

Der 26-jährige Torhüter hat sich beim Training am Dienstag eine Fraktur des linken kleinen Fingers zugezogen. Er muss sich einem operativen Eingriff an der linken Hand unterziehen und wird "mehrere Wochen nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können", wie die Hanseaten mitteilten.

Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise Eine Bundesliga mit 20 Mannschaften, ein Meister-Dreikampf bis zur letzten Sekunde - und das ohne den FC Bayern? All das und noch mehr kann die Saison 1991/92 bieten, und damit auch die erste Folge von "kicker History". Die Gäste Thomas Helmer, Guido Buchwald, Heinz Gründel und Florian Weichert waren damals mittendrin und blicken gemeinsam mit den Moderatoren "Pini" Platenius und Niklas Baumgart zurück. Zum Beispiel auf die Rettung der noch jungen Karriere des Jörg Pilawa. Die nächste Folge von "kicker History" erscheint am 18. Juli. Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Vasilj 33 Punktspiele für die Kiez-Kicker (kicker-Durschnittsnote: 3,17).