Fraktur des Augenbodens bei Freiburgs Sallai

Beim 3:2-Erfolg gegen Bayer Leverkusen musste Trainer Christian Streich gleich zwei Profis verletzt vom Feld nehmen. Beide könnten dem SC Freiburg länger fehlen.

Das war blutig: Minutenlang musste Roland Sallai am Samstagnachmittag auf dem Rasen der BayArena behandelt werden. Schon nach rund fünf Minuten Spielzeit eilten die Ärzte und Sanitäter zu ihm. Der 25-Jährige hatte sich nach einem Sturz wieder aufgerichtet und war von Gegenspieler Jonathan Tah mit der Fußspitze unterhalb des linken Auges getroffen worden. Erst floss Blut, dann schwoll die verletzte Stelle schnell und dick an, sodass der Ungar mit der Trage in die Kabine gebracht werden musste.

Für ihn kam schließlich Woo-Yeong Jeong aufs Feld, der den Treffer zum 2:1 vorbereitete, am Ende siegten die Breisgauer 3:2. Tah sah nach seinem Foul an Sallai übrgens die Gelbe Karte.

Auch Gulde könnte ausfallen

Am Sonntag folgte dann die erste Diagnose: Sallai erlitt eine Fraktur des Augenbodens. Am Montag soll entschieden werden, wie die Blessur behandelt wird. Erst einmal aber soll die massive Schwellung abklingen.

Durchgecheckt wird dann auch das linke Sprunggelenk von Verteidiger Manuel Gulde. Der 31-Jährige konnte ebenfalls nicht weitermachen und blieb nach der Pause auf der Bank. Bei ihm wird befürchtet, dass ein Band verletzt sein könnte.