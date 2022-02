Der Auftritt der gesamten Mannschaft beim 1:2 in Düsseldorf hat Schalke in den vergangenen Tagen arg beschäftigt. Über die Aufarbeitung sagt Torwart Martin Fraisl: "Wir haben die Keule rausgeholt." Die schonungslose Aussprache soll für eine extreme Leistungssteigerung am Freitag gegen Paderborn sorgen.

Volle Konzentration: Keeper Martin Fraisl und Schalke empfangen am Freitag Paderborn. imago images/RHR-Foto