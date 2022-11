Fraisl: "Wir dachten oft, wir hätten den Bock schon umgestoßen"

Den Beweis, ein solider Rückhalt für sein Team sein zu können, hat Arminias Keeper rasch angetreten. Und als Mann klarer Worte ist Martin Fraisl ebenfalls längst bekannt, auch vor dem Jahresabschluss gegen Magdeburg.

Oft genug schon gab es in dieser Saison für ihn Anlass, verbal den berühmten Finger in die Wunde zu legen. Martin Fraisl tat das stets. Zuletzt in Paderborn aber konnte der Keeper endlich einmal durchweg lobende Worte über die Bielefelder Leistung beim 2:0-Sieg verlieren. "Wir haben sehr sauber in Ballbesitz agiert, hatten ein gutes Positionsspiel, haben wichtige erste Zweikämpfe gewonnen und waren in der Druckphase stabil", rekapitulierte der 29-Jährige die 90 Minuten beim ostwestfälischen Nachbarn, in denen er sich wieder als solider Rückhalt erwiesen hatte und Arminia insgesamt die bisher beste Saisonleistung zeigen konnte.

"Da waren viele unschöne Spiele dabei"

Für Fraisl lieferte die Energieleistung, die er und seine Vorderleute vortragen konnten, eine wichtige Erkenntnis: "Wichtig deshalb, weil man merkt, dass wir als Gruppe intern trotz der schweren Phase zusammenhalten. Dass wir Widerstandsfähigkeit besitzen und uns wehren." Das habe man wahrlich nicht nach allen bisherigen Bielefelder Partien in dieser Zweitligasaison behaupten können. "Da waren viele unschöne Spiele dabei, um es förmlich auszudrücken."

"Als Torhüter bist du sehr oft entweder der Held oder der Depp"

Wie immens wichtig der Erfolg und wie groß die Anspannung beim Tabellenletzten nun war, dokumentiert sich auch darin, dass Fraisl kein Mitgefühl für Jannik Huth zu zeigen vermochte. Sein Kollege im Paderborner Tor hatte mit der Roten Karte, die er früh wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums erhalten hatte, für eine womöglich spielentscheidende Verschiebung der Kräfteverhältnisse auf dem Platz gesorgt. "Es ist immer schwierig", so Fraisl und bemühte das altbekannte Bild: "Als Torhüter bist du sehr oft entweder der Held oder der Depp."

Ob der Triumph beim SCP07 nun der Aufbruch in bessere Zeiten in Bielefeld war? "Ich hoffe, dass es eine Trendwende sein kann, muss aber ehrlich sagen, dass ich das eine oder andere Mal nach Siegen gedacht habe, wir hätten den Bock schon umgestoßen", so der Österreicher auch hier mit klaren Worten. "Wir haben dann aber nicht nachlegen können, sondern das Gegenteil bewiesen. Wir hatten zwei-, dreimal diese Phasen und wissen, wie es nicht geht ..."

Gibt die Arminia die Rote Laterne ab?

Vor dem Abschluss der Hinrunde daheim gegen den 1. FC Magdeburg bietet sich dem Schlusslicht nun die Konstellation, zum Jahresende mit einem Sieg die Rote Laterne in der Tabelle weiterreichen zu können - möglicherweise sogar an den direkten Gegner am Sonntag. Für Letzteres wäre aber zwingend ein Sieg die Voraussetzung. Fraisl: "Wir wissen auch, dass wir es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Das ist jetzt das große Ziel."