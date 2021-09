Fraisl rechtfertigt Vertrauen des Trainers

Der Torwart-Tausch hat sich im ersten Spiel nach der Degradierung von Ralf Fährmann bezahlt gemacht: Martin Fraisl war einer der Garanten für Schalkes 2:0-Sieg in Rostock. Michael Langer wird am Sonntag am Kreuzband operiert.

Ordentlicher Einstand im Schalke-Tor: Martin Fraisl. imago images/Fotostand