Fraisl: "Ich will auf hohem Niveau spielen bis ich 42 bin"

Schalkes Stammtorwart Martin Fraisl (28) hat in Sachen Zukunft noch keine Entscheidung getroffen. Im kicker-Interview spricht er unter anderem über den jüngsten Torwarttrainer-Wechsel, sein von ihm erstelltes Vereinsprofil - und seine Pläne für die restliche Karriere.

Simon Henzler, langjähriger Wegbegleiter von Ralf Fährmann, ist als Torwarttrainer zurück. Herr Fraisl, haben Sie das Gefühl, sich jetzt erst recht keine Fehler mehr erlauben zu dürfen, weil sonst wieder schnell die Torwartfrage aufkommt? Die Torhüterfrage wird auf Schalke immer speziell thematisiert. Dementsprechend hat man immer Druck. Das wusste ich, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe - für mich ist das ein zusätzlicher Ansporn. Simon Henzler hat mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass er neutral eingestellt ist und weiterhin nach Leistung aufgestellt wird. Ich habe schnell verstanden, warum ihm der Ruf vorauseilt, einer der besten Torwarttrainer Deutschlands zu sein. Vor allem geht er mit einer empathischen Art sehr individuell auf uns Torhüter ein. Ich habe das Gefühl, dass er meine Stärken noch besser herausarbeiten kann.

Hat sich mit dem Wechsel von Wil Coort zu Simon Henzler die Torwarttrainer-Philosophie verändert?

Sehr stark sogar.

Inwiefern?

Die bisherige Philosophie von Wil Coort war so, dass sie vom Grundsatz her das Torwartspiel eher 'unspektakulär' macht, weil vieles mit vorausschauender Gefahrenabwehr und der richtigen Positionierung zusammenhängt.

Nennen Sie bitte ein Beispiel.

Es ist Fakt, dass kaum eine Abwehrkette im deutschen Profifußball so hoch positioniert ist wie unsere. Wil Coort hat uns gelehrt, wie Torhüter grundsätzlich mit solchen Situationen umzugehen haben. Man steht weiter vor dem Tor, versucht stark zu antizipieren, sich im Spielaufbau einzubringen. Das offensive Torwartspiel haben wir viel trainiert, ich habe da viel für mich mitgenommen. Ich denke, dass Simon Henzler etwas anders schult. Seine Philosophie verfolgt klare Ansätze, die darauf abzielen, jeden Torwart ganz individuell zu coachen. Er möchte, dass meine individuellen Stärken und das Torhüter-Kerngeschäft klarer im Fokus stehen.

Welche Stärken sind das?

Ich liebe das intensive Torwartspiel, mit Wucht und Eins-gegen-eins-Duellen. Hier kann ich meine mentale Kraft ausnutzen. Simon Henzler hat das früh gemerkt und sofort einen Plan erstellt, wie wir das noch gezielter trainieren können. Seine Analysen waren aufschlussreich, wir haben in den vergangenen drei Wochen schon an den Dingen gearbeitet, vor allem jetzt in der Länderspielpause. Ich finde seine Grundprinzipien sehr spannend, bin total davon überzeugt und arbeite sehr gerne mit ihm zusammen.

Martin Fraisl zusammen mit kicker-Reporter Toni Lieto. kicker

Werden Sie das auch weiterhin? Ihr Vertrag läuft im Sommer aus.

(schmunzelt) Wir werden sehen.

Sie haben im Februar angekündigt, sich in der Länderspielpause intensiver mit Ihrer Zukunft zu beschäftigen. Dann erzählen Sie mal, bitte.

Ich habe die aktuelle Woche genutzt, um für mich ein Profil zu erstellen. Ich habe klar strukturiert, welche Länder oder Klubs in Frage kommen könnten und was ich möchte oder nicht möchte. Kurz gesagt: Ich habe mich selbst kategorisiert und geschaut, wie ich mich definiere und wo ich hinpassen könnte.

Wollen Sie einen Klub wie Schalke 04 und einen Torwarttrainer, wie ihn Schalke zu bieten hat?

Es gibt noch weitere Optionen, die mich interessieren, aber ja, es passt definitiv in mein Profil.

Umgekehrt ebenso. Sie sind authentisch, einer mit Ecken und Kanten, das schätzen S04-Fans sehr.

Ich höre häufiger, dass meine Art gut zu Schalke 04 passt, und natürlich höre ich das gerne.

Laufen schon Gespräche über eine Vertragsverlängerung?

Nein, noch nicht im Detail. Mein voller Fokus liegt jetzt gerade auch auf dem Spiel in Dresden.

Wundern Sie sich darüber?

Nein, ich spüre große Wertschätzung seitens des Klubs, und vielleicht will sich der Verein auch erst einmal anschauen, wie ich mich unter unserer neuen Torwarttrainer-Philosophie entwickle.

Wie sieht Ihr Karriereplan aus?

Ich habe mir vorgenommen, die letzten zehn Jahre meiner Profikarriere bei ein und demselben Klub zu spielen. Ich will auf hohem Niveau spielen bis ich 42 bin.

Ihnen ist aber klar, dass Sie dann früher oder später wohl nur noch Reservist sein werden?

Nein, das ist mir nicht klar (lacht). Dadurch, dass ich so spät begonnen habe, gleicht mein Körper dem eines 18-Jährigen. Das wird mir auch immer wieder von der Athletikabteilung aufgrund meiner Werte bestätigt. Ich habe bisher noch keinerlei Verletzung gehabt und in den vergangenen fünf Jahren nicht einmal ein Training versäumt.

Fünf der sieben Spiele bestreitet Schalke gegen direkte Aufstiegskonkurrenten. Fluch oder Segen?

Ganz klar ein Segen. Ich halte unsere Mannschaft für nervenstark genug, um damit umgehen zu können. Auch die Altersstruktur ist so, dass wir den Aufgaben gewachsen sind. Wir haben alles in der eigenen Hand, das ist ein großer Vorteil.

Heißt das, dass Schalke die Spiele in Dresden und Sandhausen erst recht gewinnen muss?

Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ob wir uns gegen Sandhausen oder auch jetzt am Freitag in Dresden schwerer tun als gegen einen der Aufstiegsanwärter - denkbar. Ich glaube, dass es uns grundsätzlich liegt, gegen ebenfalls offensiver ausgerichtete Mannschaften zu spielen. Wir haben daher keine Angst vor all den Topspielen, gehen mit Sicherheit aber auch nicht überheblich in die anderen beiden Partien. Ein wichtiger Faktor im Saisonendspurt könnte ohnehin unser Publikum werden. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke, was hier auf Schalke los wäre, wenn wir tatsächlich den Aufstieg schaffen sollten.