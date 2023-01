Fraisl als "Held unter Palmen"

Mit dem 2:1 gegen Ligakonkurrent Kiel verbucht Arminia den ersten Sieg im neuen Jahr. Neben den Torschützen sorgte vor allem der Torhüter für Glanzlichter.

Sein schön herausgespielter Treffer zur frühen 1:0-Führung konnte ihm nicht den Blick für die Realität vernebeln. "Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück", räumte Bielefelds Robin Hack nach dem 2:1-Sieg im zweimal 60 Minuten langen Testspiel gegen Ligakonkurrent Holstein Kiel vor der Kamera des Klub-TV ein. "Vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir wirklich viele Chancen zugelassen." Torhüter Martin Fraisl vereitelte das gute Dutzend an Möglichkeiten für die Kieler allerdings mit Bravour und wurde spätestens mit dem gehaltenen Foulelfmeter gegen Kwasi Okyere Wriedt zum "Helden unter Palmen" auf der Trainingsanlage im spanischen Oliva Nova, wo neben Hack Janni Serra gegen seine alten Teamgefährten zum Torerfolg, dem zwischenzeitlichen 2:0, kam.

Fortschritte im Offensivspiel

Im Unterschied zu erneut einigen Nachlässigkeiten im Abwehrverhalten, zeigte das Team im Vorwärtsgang vereinzelte Lichtblicke. "Gegen Ende des Spiels haben wir auch mit dem Ball gut gespielt, hatten viele Ballstafetten", befand Hack und zog eine erste Zwischenbilanz aus den Tagen in Benidorm: "Was man jetzt vielleicht auch aus dem Training schon mitnehmen kann: Mit dem Ball wurde etwas einstudiert und das hat gerade am Ende ein bisschen besser geklappt. Da hatten wir viele Verlagerungen drin."

Wohl keine schlimmere Verletzung bei Hack

Kleiner Wermutstropfen für den 24-Jährigen: Beim Schuss zur Bielefelder Führung trug er eine Blessur davon, bereits nach 19 Minuten verließ er zunächst zur Vorsicht den Platz. "Ich habe ihn nicht voll getroffen, aber er war relativ platziert, deswegen konnte ihn der Torwart nicht halten. Am hinteren Oberschenkel ist der Muskel ein bisschen zugegangen, ich hab‘s bei jedem Schritt so ein bisschen gemerkt." Vorläufig sei aber von keiner schlimmeren Verletzung auszugehen. Gegen Kiel hatte schon der Japaner Masaya Okugawa mit einer Oberschenkelzerrung gefehlt.

"Es war wichtig, zwischen diesen beiden 60-Minuten-Phasen keinen Bruch im Spiel zu haben", hob Trainer Daniel Scherning, der insgesamt 22 Spieler einsetzte, nach der Partie hervor. "Wir wollten gut in die zweite Hälfte starten und das ist uns gut gelungen. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Wir haben noch zwei Wochen bis zum Rückrundenstart." Abschließender Gegner der Ostwestfalen im Trainingslager ist am kommenden Mittwoch Piast Gleiwitz, der derzeitige Tabellen-Drittletzte der polnischen Liga.