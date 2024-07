Fragezeichen Zehnder: Der Kader des ThSV Eisenach für die Saison 2024/25

Mit dem Klassenerhalt schaffte der ThSV Eisenach eine der großen Überraschungen in der vergangenen Spielzeit der 1. Handball-Bundesliga. Trainer Misha Kaufmann steht nun vor der nächsten Herkulesaufgabe und würde dafür gerne mit Torschützenkönig Manuel Zehnder weiterarbeiten. Der Rechtsstreit des Spielers mit dem HC Erlangen ist eins der großen Fragezeichen in diesem Zusammenhang.

An der Spitze des Vereins herrscht Kontinuität, Geschäftsführer Rene Witte, der Sportliche Leiter Maik Nowak und auch Trainer Misha Kaufmann haben ihre Vertrag langfristig verlängert. Witte soll bis mindestens 2029 die Geschicke lenken, die anderen beiden sind bis 2027 an den Klub gebunden.

"Wir wollen unseren Thüringer Kultclub gemeinsam weiterentwickeln, einen Traditionsverein professionalisieren, modernisieren und fit für die Zukunft machen", erklärte Rene Witte im Dezember des vergangenen Jahres.

Heinevetter-Coup

Im Tor haben die Eisenacher einen echten Transfercoup gelandet und Silvio Heinevetter vom TVB Stuttgart zurück in seine Heimat geholt. "Als Kind besuchte Silvio Heinevetter die Heimspiele des ThSV Eisenach, nun konnten wir ihn von unserem Konzept überzeugen", so Witte.

Maik Nowak betont: "Aus sportlicher Sicht muss man über Silvio Heinevetter nicht viel sagen. Ich kenne ihn über 25 Jahre. Ich weiß genau, dass er alles für unseren Verein geben wird. Wir werden alle von seiner reichhaltigen Erfahrung profitieren."

Für Eisenach zahlte sich der Transfer schon gleich nach der Bekanntgabe aus. "Es war ein überragender Andrang der Medien. Ein Wahnsinn, was auf unseren Social-Media-Kanälen los war", erklärte Eisenachs Manager Rene Witte zu den Nachwirkungen der Verpflichtung beim Streaminganbieter Dyn.

Neben Heinevetter setzen die Thüringer zwischen den Pfosten auf Matija Spikic und Bastian Freitag. Mateusz Kornecki und Dominik Plaue haben den Klub verlassen.

Punktuelle Veränderungen auf Außen und am Kreis

Auf den Flügel-Positionen musste Eisenach nur auf das Karriereende von Willy Weyhrauch reagieren. Gian Attenhofer kommt als neuer Gespannpartner von Moritz Ende auf Rechtsaußen. Linksaußen gilt das Vertrauen wie auch zuvor Timothy Reichmuth und Ivan Snajder.

"Gian ist ein versierter variantenreicher Rechtsaußen mit viel Potential, vielleicht der beste Schweizer auf dieser Position. Er will den nächsten Schritt tun", erklärte Misha Kaufmann über den Neuzugang vom HSC Suhr Aarau und verteilte einen kleinen Seitenhieb nach Hannover, wo Max Gerbl unter Vertrag steht. Der ThSV-Coach betonte mit Blick auf Attenhofer: "Er kennt mein System, sicherlich ein Vorteil für ihn und für uns."

Am Kreis bekommen Justin Kurch und Peter Walz Konkurrenz mit Champions-League-Erfahrung: Rok Maric kommt vom slowenischen Top-Team RK Celje. "Ein abwehrstarker Mann, der uns zugleich im Angriff einen Schritt weiterführen soll", argumentiert Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.

Fragezeichen um Manuel Zehnder

Keine Veränderung gibt es auf den Linkshänder-Positionen im Rückraum: Der ThSV geht mit Alexander Saul und Malte Donker in die Saison 2024/25. Das große Fragezeichen ist auf den Rechtshänder-Positionen vor allem Manuel Zehnder. Der Bundesliga-Torschützenkönig war schon von Eisenach verabschiedet worden, befindet sich aber im Rechtsstreit mit seinem Stammverein, dem HC Erlangen. Ob er fester Bestandteil der Thüringer wird, an die er in der vergangenen Spielzeit ausgeliehen war, ist noch offen. Für den Schweizer gibt es mehrere Optionen.

Der abwehrstarke Philipp Meyer sowie Simone Mengon und Marko Grgic deuten auf ein wenig Konstanz hin. Zudem könnte der ThSV theoretisch auch Jannis Schneibel kurzfristig zurückholen, denn der Spielmacher ist nur über ein Zweitspielrecht beim HBW Balingen-Weilstetten und besitzt einen Vertrag bis 2026.

Rückkehrer Hangstein soll Führungsrolle übernehmen

Dennoch stehen mit Rückkehrer Fynn Hangstein, Alekandar Capric und Filip Vistorop drei Neuzugänge fest. Hangstein kennt das System Kaufmann aus seinen zwei Jahren unter der Wartburg. "Fynn Hangstein hat einen großen Teil unserer Geschichte mitgeschrieben", so der Schweizer Coach der Thüringer.

Misha Kaufmann meint: "Er bringt die Qualitäten, die Fähigkeiten in jenen Bereichen mit, in denen wir zuletzt größere Schwächen gezeigt haben." Dies betreffe Überzahl, Siebenmeter-Würfe, die Effizienz bei Würfen und Gegenstößen insgesamt. Kurzum: Fynn Hangstein soll eine Führungsrolle übernehmen.

Zwei Kroaten kommen

Aleksandar Capric kommt von MRK Sesvete in die Wartburgstadt. "Er ist eines der größten kroatischen Talente, wir hoffen, er entwickelt sich bei uns schnell", betonte Rene Witte.

Maik Nowak zog einen Vergleich zu Manuel Zehnder: "Ein sehr interessanter junger Spieler, der meines Erachtens ganz viel Potential besitzt. Seine Art und Weise zu spielen, mit seiner Technikvielfalt und Zug zum Tor, erinnert mich an einen vor geraumer Zeit in Eisenach verpflichteten jungen Spieler, der bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen hat."

Für die Spielmacher-Position lotsten die Verantwortlichen mit Filip Vistorop vom HBW Balingen-Weilstetten einen weiteren Kroaten nach Thüringen. "Er passt zu unserem kreativen Handball, ist sehr dynamisch, hat ein gutes Timing, kann die Mannschaft gut steuern, ist eine echte Bereicherung", sagte ThSV-Coach Misha Kaufmann.

Veränderungen Kader ThSV Eisenach

Zugänge im Sommer 2024:

Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart)

Gian Attenhofer (HSC Suhr Aarau/SUI)

Aleksandar Capric (MRK Sesvete/CRO)

Rok Maric (RK Celje/SLO)

Filip Vistorop (HBW Balingen-Weilstetten)

Fynn Hangstein (TuS N-Lübbecke)

Abgänge im Sommer 2024:

Manuel Zehnder (HC Erlangen, Rückkehr nach Leihe)

Mateusz Kornecki (HBW Balingen-Weilstetten)

Willy Weyhrauch (Karriereende)

Dominik Plaue (TUSEM Essen)

Jannis Schneibel (HBW Balingen-Weilstetten, per Zweitspielrecht)

Mait Patrail (Ziel unbekannt)

Torben Hübke (Team Handball Lippe II, während der Saison)

Niclas Heitkamp (GWD Minden, während der Saison)

Der Kader vom ThSV Eisenach für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag 1 Matija Spikic TW 1996 2023-25 - Silvio Heinevetter TW 1984 2024-26 31 Bastian Freitag TW 2005 2023-25 5 Timothy Reichmuth LA 1998 2022-25 82 Ivan Snajder LA 1997 2019-26 - Gian Attenhofer RA 2002 2024-26 21 Moritz Ende RA 1999 2023-25 27 Philipp Meyer RL 1997 2022-26 - Aleksandar Capric RL 2004 2024-27 - Fynn Hangstein RL 2000 2024-25 15 Simone Mengon RL/RM 2000 2023-25 17 Marko Grgic RM 2003 2022-25 66 Jannis Schneibel RM 2000 2020-26 - Filip Vistorop RM 1998 2024-25 39 Malte Donker RR 1998 2021-25 95 Alexander Saul RR 1995 2017-25 52 Justin Kurch KM 1999 2023-25 14 Peter Walz KM 1994 2021-26 - Rok Maric KM 1996 2024-26 - Misha Kaufmann T 1984 2021-27

