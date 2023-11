Fragezeichen Sabitzer und ein neuer Ausfall: Dortmunds Personal vorm ersten Matchball

Borussia Dortmund will schon in Mailand das Champions-League-Achtelfinale klarmachen. Die Personallage beim Abflug am Montag bot Licht und Schatten.

Als Tabellenführer der Champions-League-Gruppe F ist Borussia Dortmund am Montag Richtung Italien aufgebrochen - und will als solcher am Mittwoch auch wieder nach Deutschland zurückkehren. Mit einem Sieg bei der AC Mailand am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) würde der BVB schon am vorletzten Spieltag das Überwintern im Achtelfinale sicherstellen.

Bei der Frage, auf wen Trainer Edin Terzic dabei bauen kann, kam am Montagvormittag etwas Licht ins Dunkel. Die Offensivkräfte Karim Adeyemi und Sebastien Haller, die den 4:2-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag erkrankt verpasst hatten, konnten die Reise mit antreten.

Das gilt zwar auch für Torschütze Marcel Sabitzer, der zur Pause leicht angeschlagen ausgewechselt wurde. Hinter dem Einsatz des österreichischen Nationalspielers steht aber noch ein Fragezeichen. Es muss abgewartet werden, ob seine muskulären Probleme rechtzeitig abklingen.

Nicht im Flieger saß dagegen Niklas Süle. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der gegen Gladbach einmal mehr Mats Hummels und Nico Schlotterbeck den Vortritt lassen musste, fehlt in Mailand nach Klubangaben erkrankt. In der Champions League hatte er bislang in zwei von vier Spielen begonnen, beim 0:0 im ersten Duell mit Milan aber 90 Minuten auf der Bank gesessen.

BVB kann Klubrekord einstellen - aber auch noch alles verlieren

Jene Partie war der Beginn einer Dortmunder Zu-null-Serie in der Königsklasse. Behalten die Terzic-Schützlinge im San Siro auch im vierten Auftritt nacheinander eine weiße Weste, hätten sie ihren Wettbewerbsrekord aus dem Jahr 2014 eingestellt - und sichergestellt, dass sie mindestens als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag mit dem Heimspiel gegen Paris St. Germain gehen werden.

Bei einer Niederlage gegen den Serie-A-Dritten droht dagegen sogar eine zweite Saisonhälfte gänzlich ohne Europapokal. "Ich weiß, wie fragil die Gruppe ist", hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag auf der Mitgliederversammlung gesagt. "Da kann noch viel passieren."