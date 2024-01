Fragezeichen rechts hinten: Setzt Schultz auf Carstensen, Schmitz oder eine Überraschung?

Rasmus Carstensen patzte zuletzt zweifach, Benno Schmitz war nicht oft die erste Wahl: Keiner der beiden Rechtsverteidiger des 1. FC Köln empfahl sich zuletzt nachhaltig für den Platz in der Startelf. Nicht ausgeschlossen ist daher, dass Trainer Timo Schultz eine überraschende Entscheidung trifft.

Am Mittwoch war Rasmus Carstensen wieder dabei. Am Vortag noch hatte der 23 Jahre alte Außenspieler des 1. FC Köln krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen müssen, war aber offenbar nicht heftiger erwischt worden. Zumindest eine Personalsorge weniger für Trainer Timo Schultz, der dann nach einem Schlag aufs Bein auch noch um Kapitän Florian Kainz bangen musste - bevor der Klub zumindest vorsichtige Entwarnung gab.

Ob Carstensen (kicker-Note 5,5), der beim 0:4 gegen den BVB den Strafstoß zum 0:2 verschuldete und auch noch das 0:3 mit einem schlimmen Ballverlust einleitete, am Samstag in Wolfsburg wieder in der Startelf stehen wird? Schultz jedenfalls hätte gute Gründe für einen Wechsel auf der Rechtsverteidiger-Position, denn bereits beim 1:1 gegen Heidenheim zum Jahresauftakt hatte Carstensen ordentlich gewackelt (Note 4,5). Damit ist er im Team nicht allein: Rund läuft es ja eigentlich nirgendwo. Die Leihgabe des KRC Genk wirkte aber zuletzt besonders verunsichert. Dabei ist sein Startelf-Platz relativ sicher: 14-mal begann Carstensen in dieser Saison, elfmal als Rechtsverteidiger, am Saisonbeginn auch dreimal im rechten Mittelfeld.

Tut Carstensen eine Pause gut?

Mit Benno Schmitz hätte Schultz ja zumindest auf dem Papier eine gleichwertige Alternative im Kader. Sechsmal stand er - überwiegende an den ersten Spieltagen - hinten rechts in der ersten Mannschaft. Dann verlor der 29-Jährige seinen Platz, kam nicht mehr richtig an Carstensen vorbei und ging bei seinem bislang letzten Startelfeinsatz kurz vor Weihnachten in Freiburg (0:2) unter (Note 5). Carstensen jedenfalls wäre die agilere, etwas offensivere Variante. Schmitz eher die konservative Option. Und dann gibt es ja noch den mentalen Faktor: Eine weitere Wackel-Vorstellung könnte Carstensen noch weiter aus der Bahn werfen, eine kleine Pause in der Gedankenmühle Abstiegskampf womöglich guttun.

Carstensen oder Schmitz - oder gar keiner von beiden? Das wahrscheinlichste Szenario beinhaltet einen von beiden etablierten Rechtsverteidigern - zuletzt deuteten einige Indizien aber auch auf eine mögliche Überraschung hin. Denn seit Anfang der Woche trainiert ja auch wieder Meiko Wäschenbach bei den Profis mit. Zuvor war der 20-Jährige - offiziell wegen der zu großen Trainingsgruppe - zur U 21 beordert worden. Nach der Ausleihe von Mathias Olesen in die Schweiz aber ist der U-19-DFB-Pokal-Sieger vom vergangenen Jahr wieder mit dabei. Und gleich eine Option für einen Einsatz?

Schultz und die Jungen - das passt bislang

Schultz jedenfalls lobte den etatmäßigen Mittelfeldspieler intern mehrfach und im Mittwochstraining kickte Wäschenbach im Trainingsspiel in einer vermeintlichen A-Elf als Rechtsverteidiger in der Viererkette mit. Auf dieser Position hatte ihn bereits Ex-Trainer Steffen Baumgart ausprobiert - und nun auch Schultz? Der jedenfalls setzte links bislang weiter auf den 19 Jahre alten Shooting-Star Max Finkgräfe, im Mittelfeld bekam plötzlich der 22 Jahre alte Denis Huseinbasic wieder eine Chance und bestätigte das Vertrauen. Vorne verhalf Schultz Justin Diehl zu ernstzunehmender Bundesliga-Spielzeit, außerdem kam endlich auch Sechser Jacob Christensen zu seinem Debüt.

Nicht ausgeschlossen also, dass auch Wäschenbach ins kalte Profi-Wasser geworfen wird. Auch wenn seine Nominierung durchaus mit Risiko verbunden wäre. Allerdings: Nach den eher verhaltenen Auftritten des FC in den vergangenen Wochen könnte ein wenig mehr Risiko dem Team durchaus guttun. Und an den Youngstern liegt die Misere der Kölner in der laufenden Spielzeit eher nicht ...