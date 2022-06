Fragezeichen hinter Tour-Start? Froome steigt bei der Dauphiné aus

Noch ist nicht sicher, ob Chris Froome in diesem Jahr bei der Tour de France dabei sein wird. Die Fragezeichen hinter einem Start des viermaligen Siegers sind gewachsen.

Denn Froome stieg am Samstag vor dem Start der 7. Etappe des diesjährigen Criterium du Dauphiné krankheitsbedingt aus. ""Ich habe mich auf die letzten beiden Etappen der Dauphine gefreut, aber mich dann nicht mehr zu 100 Prozent fit gefühlt", sagte Froome: "Das ist enttäuschend, aber mein Fortschritt war bislang gut, und ich möchte in dieser wichtigen Phase der Saison keinen Rückschlag riskieren."

Froome: "C'est la vie"

Ob Froome beim Start der Tour am 1. Juli in Kopenhagen von seinem Team Israel-PremierTech für das achtköpfige Aufgebot nominiert wird, ist noch offen. Nach seinem schweren Sturz im Jahr 2019 bei einer Trainingsfahrt im Rahmen der Dauphine kämpft er um den Anschluss an die Weltspitze. Auch in diesem Jahr fehlen dem 37-Jährigen bisher die Topresultate, vor seinem Ausstieg lag er im Gesamtklassement mit mehr als elf Minuten Rückstand nur auf Rang 76.

"Ich fühlte mich in den letzten Tagen ein wenig unwohl", ließ Froome über seine sozialen Kanäle wissen. Der Brite will aber die Vorbereitungen auf die Tour fortführen: "C'est la vie! Nichts Ernstes, also werde ich einfach weitermachen, so gut ich kann."

Besonders bitter kommt der Ausstieg für Froome, da er sich auf die 7. Etappe über 134,8 Kilometer von Saint-Chaffrey nach Vaujany extrem gefreut hatte. Denn vor exakt sechs Jahren - am 10. Juni 2016 - gewann er am heutigen Zielort und übernahm durch seinen Tagessieg das Gelbe Trikot, das er bis zum Ende nicht mehr hergab. Allerdings ist die Streckenführung in diesem Jahr um einiges härter, denn mit dem 2642 Meter hohen Col du Galibier steht ein Riese auf dem Programm. Dieser wird auch auf der 12. Etappe der diesjährigen Tour am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli mit dem Ziel in Alpe d'Huez überquert werden.

