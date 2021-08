Fragezeichen hinter Samassekou und Baumann

Es ist so eine Sache mit Hoffenheim und dem DFB-Pokal. Zwar betonen sie auch im Kraichgau Jahr für Jahr die Ambitionen und Möglichkeiten in diesem Wettbewerb, um sich dann aber regelmäßig sehr schwerzutun.

Das Viertelfinale war stets das höchste der Gefühle, das letzte (2:3 n.V. in Dortmund) ist auch schon wieder sechs Jahre her. Nur ein Mal kam die TSG in den jüngsten sechs Anläufen über die 2. Hauptrunde hinaus, scheiterte aber im Achtelfinale beim FC Bayern (3:4). Ansonsten flog die TSG in der 1. Runde gegen 1860 München (0:2) oder spätestens in der 2. Runde raus, gegen Köln (1:2 n.V.), gegen Bremen (0:1), gegen Leipzig (0:2) und zuletzt gegen Greuther Fürth (8:9 n. E.).

Zweimal benötigte die TSG zuletzt gleich zum Auftakt das Elfmeterschießen, um sich beim Drittligisten Würzburg und beim Viertligisten Chemnitz durchzusetzen. Da scheint die Aufgabe an diesem Montagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Drittligisten Viktoria Köln durchaus kein Selbstläufer zu werden.

Hoeneß: "Sie sind einfach vom Fitnesslevel her ein, zwei Schritte weiter"

"Sie haben zwar erst einen Punkt geholt, hätten aber mehr holen können und sind durchsetzt mit ein wenig Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung, also definitiv ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf", mahnt deshalb TSG-Coach Sebastian Hoeneß, "da wird schon was geboten sein, deswegen müssen wir hochkonzentriert an die Aufgabe rangehen und den Gegner sehr ernst nehmen. Auch die bisherigen Spiele am Wochenende haben gezeigt, dass die 3. Liga früher begonnen hat, sie sind einfach vom Fitnesslevel her ein, zwei Schritte weiter. Trotzdem wollen wir eine engagierte und konzentrierte Leistung über 90 Minuten als Sieger vom Platz gehen."

Natürlich geht der Bundesligist als hoher Favorit ins Rennen, auch wenn Hoeneß auf einige namhafte Profis verzichten muss. So stehen etwa hinter Diadie Samassekou (im Aufbautraining nach COVID-19) und auch hinter dem leicht angeschlagenen Torhüter Oliver Baumann noch Fragezeichen, "da muss man abwarten, ob er uns am Montag zur Verfügung steht", so Hoeneß.

Bebou ist noch in Quarantäne

Die verletzten Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic, Havard Nordtveit und Sargis Adamyan fehlen ebenso wie die angeschlagenen Florian Grillitsch und Pavel Kaderabek, auch Robert Skov ist erst vergangene Woche nach der EM ins Training eingestiegen, zudem befindet sich der an COVID-19 erkrankte Ihlas Bebou noch in Quarantäne.

Auch die in der Vorbereitung mit dem Profiteam aktiven Talente Fisnik Asllani (Knieblessur) und Gabriel Haider (Sprunggelenk) "werden einige Wochen ausfallen", so der 39-Jährige, der sich fest vorgenommen hat, zumindest das Vorjahresergebnis im Pokal zu übertreffen. "Natürlich wollen wir weiter kommen als im letzten Jahr", versichert Hoeneß, der gerne auch eine neue Bestmarke mit den Hoffenheimern in diesem Wettbewerb setzen würde: "Es wird Zeit, dass man daran mal was ändert, es macht aber zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn, zu weit nach vorne zu blicken." Da hat er Recht.