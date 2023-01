Fragezeichen hinter Reus, Haller ist bereit fürs Pflichtspieldebüt

In den Wochen vor der langen Winterpause stellte sich die Mannschaft von Borussia Dortmund häufig fast von selbst auf, so viele Spieler fehlten Trainer Edin Terzic. Im Jahr 2023 hat sich die Situation merklich entspannt. Kleinere Fragezeichen aber gibt es.

Wenn es um die Verletztenliste bei Borussia Dortmund ging, war in den ersten Saisonmonaten meist ein äußerst gutes Gedächtnis nötig, angesichts der vielen Namen, die sich allen voran Trainer Edin Terzic merken musste. Das ist inzwischen wieder anders. "Erfreulicherweise", sagte der 40-Jährige zwei Tage vor dem Spiel gegen den FC Augsburg, "wird die Antwort auf die Personalfrage kürzer ausfallen als in den Wochen vor der Winterpause. Es sind viele Spieler zurückgekommen."

Bis auf Mateu Morey, der noch Trainingsrückstand aufweist, und Thomas Meunier (Muskelverletzung) können alle Spieler noch auf eine Kadernominierung gegen den FCA hoffen - also auch Stürmer Sebastien Haller, der am Sonntag sein Pflichtspieldebüt für den BVB feiern könnte.

Can ist leicht angeschlagen

Doch es gibt auch kleinere Einschränkungen bei dem einen oder anderen Profi: So konnte Kapitän Marco Reus (krank) die ganze Woche über nicht trainieren. Hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen, in Julian Brandt stünde Terzic jedoch ein Ersatz bereit, der die offensive Mittelfeld-Rolle bereits über weite Strecken der Hinrunde zufriedenstellend ausfüllte. Auch Emre Can ist leicht angeschlagen. Bei Anthony Modeste und Mahmoud Dahoud (beide noch leichter Trainingsrückstand) wollte sich Terzic am Freitag noch nicht festlegen, ob es am Sonntag für einen Kaderplatz reicht.

Startelfeinsatz für Ryerson?

Mit dabei ist in jedem Fall Neuzugang Julian Ryerson, der erst seit Dienstagabend ein Borusse ist, sicher aber gleich gut einfügt hat. "Wir freuen uns sehr, dass sich Julian für unseren Weg entschieden hat. Ich habe früh Gefallen gefunden an ihm und seiner Spielart", sagte Terzic, der speziell die intensive und kompromisslose Art, in der der Norweger das eigene Tor beschützt, hervorhob. Aber auch menschlich scheint es zu passen, wie der BVB-Trainer bemerkte: "Er ist ein ganz toller Typ, der super angekommen ist." Und der am Sonntag direkt in der Startelf stehen dürfte.

Ob das auch für Haller gilt? Terzic wollte sich wenig überraschend noch nicht in die Karten schauen lassen, ob er den Stürmer, der sich ein halbes Jahr nach seiner Krebserkrankung in erstaunlich guter körperlicher und mentaler Verfassung zeigt, bereits gegen Augsburg von der Leine lässt. "Wir freuen uns, dass er wieder komplett zur Truppe gehört, und wir sind stolz auf ihn, wie er sich durch die Phase durchgekämpft hat. Er hat sich sehr gut präsentiert und sehr hart gearbeitet", sagte Terzic und erinnerte dann an die lange Pause des Sommer-Neuzugangs, der im letzten Test gegen den FC Basel dreifach getroffen hatte: "Sein letztes Pflichtspiel war Ende Mai 2022 mit Ajax Amsterdam."

Jetzt gehe es nach der monatelangen Pause nur noch um den genauen Zeitpunkt, wann Haller wieder spiele. Ob nun von Anfang an gegen Augsburg, als Einwechselspieler oder auch noch gar nicht - "Das werde ich mit Seb unter vier Augen besprechen", sagte Terzic. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass die Dortmunder Fans den Angreifer am Sonntag erstmals in einem Pflichtspiel auf dem Feld begrüßen dürfen.