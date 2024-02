Fragezeichen bei Heymann: ThSV Eisenach peilt historischen Erfolg in Göppingen an

In der Handball-Bundesliga empfängt Frisch Auf Göppingen am morgigen Donnerstag (15. Februar) den ThSV Eisenach in der EWS Arena. Die Thüringer peilen den ersten Erstliga-Sieg in Göppingen an. Unterdessen steht der Einsatz des Nationalspielers Sebastian Heymann auf der Kippe.

Ob Nationalspieler Sebastian Heymann (grünes Trikot) gegen Eisenach spielen kann, ist fraglich. Ingrid Anderson-Jensen