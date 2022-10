Fragen und Antworten zur U-17-Frauen-WM in Indien 2022

Im Oktober findet die U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Indien 2022 statt. Fragen und Antworten zum Turnier hier im Überblick.

Wann und wo findet die U-17-Frauen-WM statt?

Die U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Indien 2022 findet vom 11. bis 30. Oktober an drei Spielorten statt. Die Spiele der Gruppenphase werden in den Städten Navi Mumbai (DY-Patil-Stadion), Goa (Pandit-Jawaharlal-Nehru-Stadion) und Bhubaneswar (Kalinga-Stadion) ausgetragen. Die K.-o.-Runden steigen in Goa und Navi Mumbai, wo auch das Finale stattfindet.

Wie ist der Modus der U-17-Frauen-WM?

Am Turnier nehmen 16 Teams teil, die in vier Vierergruppen ausgelost wurden. Die beiden besten Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Deutschland spielt in Gruppe B gegen Nigeria, Chile und Neuseeland.

Wie sehen die Gruppen der U-17-Frauen-WM aus?

Gruppe A: Indien, USA, Marokko, Brasilien

Gruppe B: Deutschland, Nigeria, Chile, Neuseeland

Gruppe C: Spanien, Kolumbien, Mexiko, China

Gruppe D: Japan, Tansania, Kanada, Frankreich

Wie sieht der Spielplan der U-17-Frauen-WM aus?

Hier geht's zum Spielplan der U-17-Frauen-WM ...

Wo können die Spiele der WM in Indien verfolgt werden?

Alle WM-Spiele werden im kostenlosen Livestream auf "FIFA+" zu sehen sein.

Was muss ich sonst noch wissen?

Deutschland nimmt zum insgesamt siebten Mal an einer Weltmeisterschaft der U-17-Juniorinnen teil und ist damit eins von insgesamt nur vier Teams, die sich für alle Auflagen des Wettbewerbs qualifizieren konnten. Das beste Ergebnis konnte das DFB-Team bei der ersten Auflage im Jahr 2008 in Neuseeland verbuchen, wo es am Ende den dritten Platz belegte. Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp qualifizierte sich als Gewinner der diesjährigen U-17-Europameisterschaft für das Weltturnier. Amtierender Weltmeister ist übrigens Spanien.