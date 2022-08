Fragen und Antworten zur Deutschland Tour: Termine, Strecke, TV

Vom 24. bis 29. August findet die Deutschland Tour statt. Die wichtigsten Fragen und Antworten ...

Termine und Strecke

Der Start der Deutschland Tour erfolgt am 24. August mit einem Prolog über 2,7 Kilometer. In den fünf folgenden Tagen geht es dann über Meiningen, Marburg und Freiburg nach Stuttgart, wo am Sonntag der Sieger und Nachfolger von Nils Politt gekrönt wird. Insgesamt müssen 710 Kilometer mit mehr als 11.000 Höhenmeter bewältigt werden.

Was sind die Highlights?

Ein entscheidende Rolle wird die 3. Etappe am Samstag spielen. Von Freiburg aus geht es nach einer Rune über rund 140 Kilometer hinauf zum Schauinsland. Auf 1207 Metern Höhe dürfte eine Vorentscheidung über den Sieger fallen. Allerdings hat es auch die letzte Etappe am Sonntag mit mehr als 3000 Höhenmetern trotz der Schlussrunden in Stuttgart in sich. Der Kampf um das Rote Trikot als Gesamtführender könnte bis zuletzt andauern.

Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Die Fans können sich auf einige der derzeit besten deutschen Fahrer freuen. Rundfahrt-Spezialist Emanuel Buchmann wird nach seiner krankheitsbedingten Absage der Vuelta starten, selbstverständlich ist auch Vorjahressieger Nils Politt dabei. Dagegen fehlen deren Bora-hansgrohe-Teamkollegen Lennard Kämna und Maximilian Schachmann gesundheitlich angeschlagen. Simon Geschke, der bei der Tour im Sommer lange um das Bergtrikot kämpfte, geht für das Nationalteam an den Start. Für Movistar sprintet Max Kanter um Siege, Bahrain-Victorious setzt auf Max Walscheid.

Und international?

Der niederländische Europameister Fabio Jakobsen (QuickStep-AlphaVinyl) geht als derzeit wohl weltbester Sprinter auf Etappenjagd. Zu seinen Rivalen zählt der Australier Caleb Ewan (Lotto Soudal). Am Berg ist mit dem Franzosen Romain Bardet (DSM) zu rechnen.

Wo ist die Deutschland Tour zu sehen?

Wer keine Zeit hat, das Rennen an der Strecke zu verfolgen, kann auf die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ausweichen, die abwechselnd jede Etappe live übertragen. Geplant ist täglich ein ein- bis zweistündiges Live-Programm im TV und Live-Stream. Den Prolog zeigt der MDR.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Bevor die Entscheidung in Stuttgart fällt, dürfen ambitionierte Hobbyfahrer am Sonntag bei der Jedermann-Tour auf die Strecke. Eine kurze Schleife führt über 57 Kilometer, die lange Runde über 116 Kilometer. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den Etappenorten zusätzliche Angebote.