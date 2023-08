Fragen und Antworten zur Deutschland Tour

Am Mittwoch startet die Deutschland Tour in St. Wedel. Wie ist ihr Stellenwert? Wer startet? Gibt es eine Übertragung im TV? Die Antworten...

Was steht an?

Am Mittwoch beginnt mit der Deutschland Tour das wichtigste deutsche Etappenrennen. An fünf Renntagen führt die Strecke vom Saarland über Nordrhein-Westfalen und Hessen bis nach Bremen. Der Startschuss fällt mit einem 2,3 km langen Prolog in St. Wendel. Weitere Etappenziele sind Merzig, Winterberg und Essen. Insgesamt ist die Strecke knapp 725 km lang.

Welchen Stellenwert hat die Deutschland Tour?

International zählt die Deutschland Tour nicht zu den wichtigsten Rennen. Sie gehört nicht zur WorldTour, der Champions League des Radsports, sondern ist in der kleineren ProSeries des Weltverbandes UCI organisiert. Der vergleichsweise geringe Stellenwert des Rennens ist auch mit einer zehnjährigen Pause zwischen 2008 und 2018 begründet. Die Deutschland Tour war vor fünf Jahren vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Vor zwei Jahren feierte Tour-Etappensieger Nils Politt vom deutschen Team Bora-hansgrohe den Gesamtsieg.

Welche deutschen Fahrer sind am Start?

Die Fans können sich auf einige der derzeit besten deutschen Fahrer freuen. Sprinter Phil Bauhaus, dem bei der Tour de France im Juli der Durchbruch gelang, kämpft unter anderem gegen Pascal Ackermann um Etappensiege. Das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe schickt neben Politt auch Maximilian Schachmann ins Rennen. Auch der bei der Frankreich-Rundfahrt ebenfalls stark gefahrene Georg Zimmermann ist dabei.

Und international?

Der britische Tour-Dritte Adam Yates, der im Sommer vier Tage das Gelbe Trikot trug, verteidigt seinen Titel aus dem Vorjahr. Tour-Etappensieger und Ex-Weltmeister Mads Pedersen will nach dem Sieg bei den Hamburg Cyclassics nachlegen. Der prominenteste Starter ist Chris Froome. Der viermalige Tour-Sieger ist von der Klasse vergangener Tage aber weit entfernt.

Wo ist die Deutschland Tour zu sehen?

Wer keine Zeit hat, das Rennen an der Strecke zu verfolgen, kann auf die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ausweichen, die abwechselnd jede Etappe live übertragen. Den Prolog zeigt der SR. Zudem sind alle Etappen auch im Sportschau-Livestream und bei Eurosport zu sehen.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Bevor die Entscheidung in Bremen fällt, dürfen ambitionierte Hobbyfahrer am Sonntag bei der Jedermann-Tour auf die Strecke. Die kürzere "Bremer Runde" führt über 67 Kilometer, die lange "Weserrunde" richtet sich mit 106 Kilometern eher an ambitionierte Hobbyfahrer. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den Etappenorten zusätzliche Angebote.