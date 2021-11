Der Zweikampf um den WM-Titel in der Formel 1 zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen geht in die entscheidende Phase. Die startet auf einem neuen Kurs. Fragen und Antworten zum Großen Preis von Katar.

Was steht an?

Die Formel-1-Saison bekommt den Endspurt, der sich schon das ganze Jahr angedeutet hat: Nach Lewis Hamiltons großem Sieg in Brasilien ist der Rekordweltmeister wieder da, mit nur 14 Punkten Rückstand auf WM-Spitzenreiter Max Verstappen geht er in die drei letzten Rennen: Am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kickler) in Katar, danach in Saudi-Arabien und Abu Dhabi.

Wer gewinnt in Doha - und wer holt den Titel?

Beide Fragen lassen sich nicht seriös beantworten. Im Laufe des Jahres gab es immer wieder Phasen, in denen Hamilton und Mercedes erledigt schienen, Rekordtitel Nummer acht schien unerreichbar für den Engländer - zu überlegen waren Verstappen und Red Bull bei einigen Rennen. Hamilton schaffte es bislang aber stets, sich zurückzumelden, besonders eindrucksvoll gelang das am vergangenen Wochenende in Brasilien, "dem vielleicht schwierigsten und besten meiner Karriere", sagt er. Trotz zwei Rückversetzungen gewann er, sein starker neuer Motor scheint die Vorzeichen für die letzten Rennen umzukehren. Aber das Saisonfinale ist ein weißes Papier: Katar rutschte aufgrund von Corona erstmals in den Kalender, auch auf dem Stadtkurs in Dschidda ist es die Premiere, und in Abu Dhabi wurde an entscheidenden Stellen umgebaut.

Wie steht es um das Nervenkostüm der Beteiligten?

Hamilton und Verstappen wirken ruhig, erlauben sich kaum Fehler, auch deshalb findet der Titelkampf auf so hohem Niveau statt. Hamilton, der am Ende der Saison sogar Michael Schumacher abhängen kann, hat ohnehin schon alles erlebt, und Verstappen wirkt nicht wie einer, der erstmals ernsthaft um den Titel fährt. Die Anspannung ist dennoch offensichtlich, vor allem mit Blick auf die Chefetagen: Mercedes und Red Bull beäugen jede Bewegung, jede gewonnene Zehntelsekunde des jeweils anderen argwöhnisch, vermeintliche Regelverstöße werden gesucht und beanstandet - so lässt Mercedes nun ein Verstappen-Manöver aus Brasilien neu überprüfen. Zuletzt ging es zwischen zwei Rennställen 2012 derart knapp zu, Sebastian Vettel im Red Bull schlug damals Fernando Alonso im Ferrari.

Was machen die Deutschen?

Sie bringen diese Saison zu Ende. Vettel kann im Aston Martin zuletzt zumindest regelmäßig um ein paar WM-Punkte fahren, wirklich interessante Duelle um vordere Plätze sind mit diesem Auto aber nicht möglich. Mick Schumacher fährt im schwachen Haas dem Feld hinterher, lässt meist seinen Teamrivalen Nikita Masepin hinter sich - und hofft sicher auf ein verrücktes Rennen mit viele Ausfällen im Endspurt, das dann doch noch den ersten Punkt ermöglichen könnte. Ansonsten setzt er wie auch Vettel auf das nächste Jahr mit komplett neuem Reglement. Dann könnte - rein theoretisch - für beide mehr möglich sein.

Doha, Dschidda, Abu Dhabi zum Abschluss - warum?

Der Dreierpack im arabischen Raum hat vor allem zwei Gründe. Einen praktischen: Die Formel 1 hat ihre Saison auf mittlerweile 22 Rennen aufgepumpt, so spät im Jahr braucht es Wettersicherheit, die gibt es nur auf wenigen Strecken. Katar durfte daher kurzfristig für Australien einspringen - erhielt allerdings obendrauf gleich einen Zehnjahresvertrag. Und da wird der deutlich wichtigere Grund ersichtlich: Die Länder bezahlen sehr viel Geld, um ein Rennen der Königsklasse austragen zu dürfen, und die Formel 1 war da noch nie zimperlich. Proteste wegen Menschenrechtsverletzungen vor Ort, wegen Sportswashing bleiben weitgehend unkommentiert.