Fragen und Antworten zu den Finals 2023 Rhein-Ruhr

Vier Tage lang wird bei den Finals 2023 in Düsseldorf und Duisburg Spitzensport geboten. Fragen und Antworten zur vierten Ausgabe des Multi-Sportevents gibt es hier.

Was sind die Finals 2023 Rhein-Ruhr?

Die Finals 2023 Rhein-Ruhr sind ein Multi-Sportevent: Es werden 159 Deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Viele sind hautnah mitzuerleben, ganz ohne Eintrittskarte.

Wann und wo finden die Finals 2023 Rhein-Ruhr statt?

Die Finals 2023 Rhein-Ruhr finden vom 6. bis 9. Juli statt. Vier Tage lang gibt es in Düsseldorf und Duisburg deutschen Spitzensport. Die Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik (Kassel) und Schwimmen (Berlin) finden im Rahmen der Finals an anderen Standorten statt.

Welche Sportarten sind bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr dabei?

3x3 Basketball, BMX Park und Flatland, Bogensport, Breaking, Gerätturnen, Judo, Kanu, Kanu-Polo, Karate, Klettern (Bouldern, Speed), Leichtathletik, Rhythmische Sportgymnastik, Schwimmen, Stabhochsprung, Stand-Up-Paddling, Teakwondo, Tischtennis, Trampolinturnen, Triathlon

Was sind die Sportstätten der Finals 2023 Rhein-Ruhr?

Stabhochsprung am Rheinufer, Bogenschießen im Medienhafen auf Zielscheiben, die auf dem Wasser stehen, Kanu-Wettkämpfe im Duisburger Innenhafen - die Finals 2023 Rhein-Ruhr bieten Athletinnen und Athleten sowie Besucherinnen und Besuchern spektakuläre Locations. Ein Überblick:

Düsseldorf

Burgplatz/Rheinufer: 3x3 Basketball, Stabhochsprung

Castello: Judo, Karate, Taekwondo, Tischtennis

Landtagswiese: Triathlon

Medienhafen: Bogensport, Triathlon

PSD Bank Dome: Gerätturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen

Duisburg

Innenhafen: Kanu, Kanu-Polo, Stand-Up-Paddling

Landschaftspark Gießhalle: BMX, Breaking

Landschaftspark Hochofen-Karree: Klettern (Speed)

Landschaftspark Kraftzentrale: Klettern (Bouldern)

Kassel

Auestadion: Leichtathletik

Berlin

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE): Schwimmen

Sind die Finals 2023 Rhein-Ruhr live im TV zu sehen?

Ja, ARD und ZDF verbinden die insgesamt 18 Deutschen Meisterschaften zu einem Multi-Sportevent im Fernsehen und online. Sie senden an den vier Wettkampftagen mehr als 25 Stunden live in den Hauptprogrammen und rund 70 Stunden per Livestream in den Mediatheken der TV-Sender.