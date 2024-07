Frage nach Karriereende: Emotionale Kerber lässt Wimbledon-Rückkehr offen

Angelique Kerber beendet ihre Rasensaison mit dem Erstrunden-Aus in Wimbledon. Ob sie erneut am Turnier in London teilnehmen wird, beantwortet sie nicht eindeutig. Olympia in Paris lässt sie sich jedoch nicht entgehen.

Angelique Kerber ist unsicher, ob es das letzte Wimbledon für sie war. AFP via Getty Images