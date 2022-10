Frage der Woche: Wo landet Leverkusen?

Bayer 04 Leverkusen schließt nach dem Debakel in Frankfurt den 10. Spieltag auf dem Relegationsplatz ab. Unsere Frage der Woche ...

Ein deftiges 1:5 kassierte Leverkusen in Frankfurt, der erste Auftritt des neuen Trainer Xabi Alonso mit seinem Team in der Fremde ging gehörig daneben. Die Werkself bleibt nach der Niederlage in der Abstiegszone stecken.

"So läuft Fußball nicht", zeigte sich Mittelfeldspieler Robert Andrich nach der Pleite angefressen, die Mannschaft solle "nicht denken, es läuft schon irgendwann so, wir holen schon die Punkte". Wie geht die Spielzeit für Bayer 04 weiter?

Stimmen Sie hier ab bei unserer Frage der Woche:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!