Frage der Woche: Wo landet der VfB Stuttgart am Saisonende?

Der VfB Stuttgart trumpft zu Beginn der Saison 2023/24 überraschend stark auf, ist nach sieben Spieltagen ganz oben mit dabei und stellt mit Serhou Guirassy den Top-Torschützen im bisherigen Verlauf.

Die Entwicklung erstaunt insofern, da die Schwaben in den vergangenen beiden Jahren dem Abstieg nur denkbar knapp von der Schippe gesprungen sind. In der Spielzeit 2021/22 brachte erst ein 2:1-Sieg in letzter Sekunde gegen den 1. FC Köln am 34. Spieltag Gewissheit über den Klassenerhalt, am Ende der vergangenen Saison musste Stuttgart gar den Umweg über die Relegation gehen (3:0; 3:1 gegen den HSV).

Was ist jetzt nach dem Traumstart in dieser Saison für den VfB Stuttgart drin? Stimmen Sie ab!

