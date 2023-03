Frage der Woche: Wie geht das Topspiel Bayern vs. BVB aus?

Kommenden Samstag empfängt der FC Bayern München Spitzenreiter Borussia Dortmund zum Topspiel. Seit Jahren steckte nicht mehr so viel Brisanz im Duell.

Der FC Bayern München hat am 25. Spieltag nicht nur die Tabellenspitze verloren, sondern Trainer Julian Nagelsmann hat es seinen Job gekostet. Mit Thomas Tuchel stand der Nachfolger auch gleich fest und das dürfte weitere Brisanz in die Partie bringen.

Sportlich ist die Partie ohnehin spannend wie selten in den letzten Jahren, aber auch Tuchels Vergangenheit bei Borussia Dortmund macht das Duell am Samstagabend so besonders.

