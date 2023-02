Unsere Frage der Woche ...

Das Meisterrennen in der Bundesliga spitzt sich zu: Nach Bayerns Niederlage in Mönchengladbach (2:3) haben sich Borussia Dortmund (4:1 gegen Hertha BSC) und Union Berlin (0:0 gegen Schlusslicht Schalke) weiter rangerobbt.

Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht nun das Spitzenspiel in München an - Union gastiert in der Allianz-Arena. Wie geht die Partie aus? Der BVB kann tags zuvor in Hoffenheim bereits die Tabellenführung übernehmen.

