Unsere Frage der Woche ...

Das Meisterrennen in der Bundesliga spitzt sich weiter zu: Nach Bayerns 3:0-Sieg gegen Mitkonkurrent Union Berlin ist der Titelverteidiger wieder Erster, doch auch der BVB (1:0 in Hoffenheim) und Leipzig (2:1 gegen Frankfurt) sowie Freiburg bleiben vorne mit dabei.

Am kommenden Freitag treffen Dortmund und Leipzig aufeinander, es geht also weiter hoch her in der Bundesliga. Doch wer wird Deutscher Meister? Werden die Bayern diesmal entthront?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!