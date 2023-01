Unsere Frage der Woche ...

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es mal wieder zum Berliner Stadtderby, wenn Hertha Union empfängt. Die letzten Duelle gingen an die Eisernen, die dreimal in Folge gewannen. Das will die "Alte Dame" am Wochenende natürlich ändern.

Hertha gegen Union: Wer gewinnt das Berliner Stadtderby aus? Stimmen Sie hier ab

