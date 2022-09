Unsere Frage der Woche ...

3:2-Auswärtssieg bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen: Der SC Freiburg ist nach fünf Spieltagen Tabellenführer der Bundesliga. Trainer Christian Streich sprach am Samstag trotzdem vom Klassenerhalt: "In einem Jahr, in dem wir Europapokal spielen, geht es darum, gute Spiele im Europacup zu machen und Freiburg in der Bundesliga zu halten. "Wenn das gelingt, war es ein gutes und schönes Jahr. Und das ist mein vollständiger Ernst."

Unsere Frage der Woche:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!