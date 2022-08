Unsere Frage der Woche ...

Thomas Müller in der vergangenen Saison gegen Union Berlin. imago images/Matthias Koch

Mit Bayern und Union befinden sich in der Bundesliga aktuell zwei Teams ganz oben, die beide noch ungeschlagen sind und zehn Punkte gesammelt haben. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es nun in Berlin zum Topspiel.

Union gegen Bayern: Wer gewinnt das Topspiel? Stimmen Sie hier ab

