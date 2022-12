Frage der Woche: Schafft Leverkusen noch den Sprung auf einen Champions-League-Platz?

Nach dem völlig verkorksten Saisonstart hat sich Bayer Leverkusen wieder gefangen - und will Platz 4 noch in Angriff nehmen. Gelingt der Werkself die Aufholjagd? Unsere Frage der Woche...

Der misslungene Saisonstart hatte in Leverkusen Anfang Oktober personelle Konsequenzen gehabt: Der Werksklub, der sich seinerzeit in der Bundesliga auf einem völlig ungewohnten 17. wiederfand, trennte sich von Trainer Gerardo Seoane und ersetzte ihn durch den früheren Weltmeister Xabi Alonso.

Unter Führung des Spaniers kamen die Leverkusener nach einiger Anlaufzeit zuletzt wieder richtig in Fahrt. 5:0 gegen den damaligen Spitzenreiter Union Berlin, 2:1 im Derby beim 1. FC Köln und 2:0 gegen den VfB Stuttgart im letzten Spiel vor der Weltmeisterschaft in Katar - Bayer, das in den Play-offs der Europa League Mitte Februar auf die AS Monaco trifft, hat die Abstiegszone nach drei Siegen in Folge verlassen und liegt in der Bundesliga nach 15 Spieltagen auf Platz 12.

In der Rest-Saison, die für die Leverkusener am 22. Januar (17.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach beginnt, will der Vorjahres-Dritte die große Aufholjagd einläuten und noch die Champions League erreichen. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt derzeit.

