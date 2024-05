Frage der Woche: Schafft Köln noch den Klassenerhalt?

Unsere Frage der Woche ...

Großer Jubel in Köln nach dem Tor zum 3:2. IMAGO/pepphoto

Der 1. FC Köln hat gegen Union das Spiel ganz spät umgebogen und noch 3:2 gewonnen. Damit haben die Rheinländer den Abstieg vorerst abgewendet. Der direkte Klassenerhalt ist nicht mehr möglich, es geht nur noch um Relegationsrang 16. Bei noch einem offenen Spieltag beträgt der Rückstand auf die Eisernen drei Punkte und drei Tore.

Die Kölner brauchen also am letzten Spieltag einen Sieg in Heidenheim sowie eine Niederlage Unions gegen Freiburg. Zudem muss es mit der Tordifferenz dann aus FC-Sicht auch hinhauen. Schafft der Effzeh doch noch den Klassenerhalt über die Relegation? Stimmen Sie hier ab:

